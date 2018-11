Kendall Jenner fue captada abucheando al novio de su hermana Khloé Kardashian [VIDEO]

Las parejas de Khloé Kardashian y Kendall Jenner se enfrentaron en un juego de la liga de baloncesto profesional de los Estados Unidos el último viernes. El equipo de Tristan Thompson, los Cleveland Cavaliers, visitaba al equipo de Ben Simmons, los Philadelphia 76ers y la supermodelo se sentó en primera fila para apoyar a su pareja.

En el lugar había miles de aficionados que captaban todos los pormenores a ver a la estrella de ‘Keeping Up With The kardashian’. Un curioso momento fue visto por un aficionado y la grabó para luego subirlo a YouTube. Este clip ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales durante el fin de semana.

En una serie de videos, se puede apreciar el momento exacto en que Kendall Jenner abuchea durante el juego a la pareja de Khloé Kardashian, quien fue infiel a la madre de su hija con dos mujeres cuando la famosa tenía tres meses de embarazo.

El video se viralizó en las redes sociales, Khloé Kardashian se enfrentó a usuarios que le cuestionaron porque perdonó la infidelidad de Tristan Thompson. “Lo que él hizo fue asqueroso”, aseguró a una de sus fanáticas sobre las infidelidades de su pareja. “(Pero) lo que estás viendo sucedió hace ya siete meses … (desde entonces) hemos pasado por incontables horas de terapia”, añadió Khloé.

Además, se refirió sobre la pifia de Kendall Jenner en el juego dW la NBA. “Mi hermana estaba viendo a su hombre jugar en contra de mi hombre … Así que es normal que ella molestara al equipo contrario … ¿Por qué estás confundida?”, comentó.

Kendall Jenner y Tristan Thompson saludándose