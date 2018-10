Instagram: Susana Giménez muestra su rostro al natural y asombra a fans |FOTO

Al parecer, la diva argentina Susana Giménez y las redes sociales no son compatibles. Y que otra vez, Instagram le juega una mala pasada. Y es que la conductora argentina no tiene suerte ni buen dominio con la red social de las imágenes. Suele compartir historias en vivo cuando quiere subir fotos de su memoria o al revés. Algo que sus seguidores suelen celebrar.

Esta vez, el blooper tuvo consecuencias sorprendentes y masivas. Y es que la famosa conductora compartió una foto en Instagram de un primer plano de su rostro completamente al natural. De fondo se ve una cama desarreglada. Como era de esperarse, los fans se alborotaron, unos a favor y otros en contra, comentando que definitivamente es "otra persona" sin maquillaje. Ante el inesperado suceso, percatada de la situación, Gimenez borró la imagen pero ya era tarde. Para entonces, decenas de seguidores hicieron captura de la foto y la compartieron en las redes de modo que el verdadero rostro de Susana se hizo viral.

Meses atrás, la famosa figura de la televisión argentina protagonizó otro blooper cuando compartió fragmentos de un diálogo con otra persona luego de una entrega de los premios Martín Fierro. Decía que (Marcelo) Tinelli no era querido y otras indiscreciones que ella defendió en la intimidad de una charla privada. "Este teléfono maldito... no sé cómo manejarlo. !Yo no quiero tocas más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo… Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando (si lo querían a Marcelo) porque no sabe. Qué se yo… ¡Un horror!", dijo aquella vez.