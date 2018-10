Karla Tarazona envía contundente mensaje a Leonard León tras enterarse que será padre

La conductora Karla Tarazona no dudó en enviar un contundente comentario a su expareja Leonard León tras enterarse que sería padre por tercera vez, debido a que con ella tienen dos hijos fruto de su relación que duró varios años. Fiel a su estilo, decidió hablar al respecto y sorprendió con sus fuertes palabras.

Como era de esperarse Karla Tarazona decidió no quedarse callada ante la viralización de la noticia sobre Leonard León, quien anunció junto a su pareja Olenka Cuba que serán padres, a través de las redes sociales.

En una entrevista con El Popular, la actriz cómica aclaró que no tiene comunicación con el cantante desde hace mucho tiempo, pero sería algo normal a raíz de su nueva relación desde hace tres años.

"No tendría por qué afectarme, a menos que el señor pida una reducción de alimentos. Si es cierto que Leonard va a tener otro hijo, tiene más que claro que tiene también dos hijos conmigo y que ellos no deben verse perjudicados con esto", dejó en claro Karla al ser consultada sobre si pensaba que algo así la afectaría económicamente.

Según Karla, el músico no ve a sus hijos desde hace cinco meses, y ni siquiera los llama, por lo que sería ella quien deberá darle la noticia a los pequeños que tendrán un nuevo hermano. "Siempre he dicho que un niño es una bendición de Dios, pero hay que ser consecuente con lo que uno postea", comentó la modelo al conocer sobre el post en redes.

Karla Tarazona no dudó en enviar un fuerte mensaje para dejar en claro que la noticia no le duele: "Si cumple con la pensión, bien, pero si no lo hace, ya sabe lo que le va a pasar, aunque emocionalmente no es un padre presente", sentenció.