Actrices impulsan movimiento feminista

Al cumplirse un año de la revolución del #MeToo (nombre tomado del movimiento feminista), una etiqueta que utilizaron distintas figuras de Hollywood para denunciar los abusos que sufrieron en la industria, siendo el caso más emblemático la caída del productor Harvey Weinstein, las mismas protagonistas han impulsado desde hace unos días el #WhyIDidntReport (por qué no denuncié), una respuesta a los innumerables cuestionamientos sobre la veracidad de sus denuncias.

El hashtag de ‘por qué no denuncié’ suma cada minuto miles de tuits. Primero lo hizo la cotizada modelo y actriz Cara Delevingne, cuando compartió “sus razones” a sus más de 10 millones de seguidores. “Me sentí avergonzada por lo que pasó y no quería arruinar públicamente la vida de alguien, a pesar de que (él) hubiese arruinado la mía”, dijo la conocida como una de los ‘Ángeles de Victoria’s Secret’.

La denuncia pública de Delevingne ocurrió en octubre del 2017. Según contó la modelo de 26 años, Weinstein la hostigó cuando inició su carrera como actriz (2012). Primero le aseguró que si aceptaba públicamente su homosexualidad, nunca conseguiría un personaje interesante en Hollywood. Dos años después la acosó y le propuso una inadecuada audición de la que salió huyendo. “Obtuve el papel y siempre pensé que me lo había dado por lo que pasó. Desde entonces me sentí mal por haber hecho la película”.

Con el mismo hashtag, la actriz Ashley Judd, una de las caras principales que acusó a Weinstein, contó por qué guardó silencio sobre las agresiones que sufrió a lo largo de su vida.

“La primera vez que sucedió tenía 7 años. Se lo conté a los primeros adultos que encontré y (ellos) dijeron: ‘Oh, él es un buen hombre, no lo hizo a propósito’. Entonces, cuando me violaron a los 15 años, solo se lo conté a mi diario. Cuando un adulto lo leyó, me acusó de haber tenido sexo con un hombre mayor”, escribió la actriz de Frida.

Judd contó el año pasado que en 1997, Weinstein intentó abusar de ella. Ante la negativa, el productor inició una campaña de desprestigio contra ella. “Mis oportunidades profesionales se redujeron significativamente...”, declaró en el 2017.

La ganadora del Óscar por Poderosa Afrodita, Mira Sorvino, es otro nombre que está impulsando a nivel mundial el #WhyIDidntReport. Este año la actriz volvió a dar su testimonio sobre los abusos en Hollywood, a pesar de que estaba ‘protegida’ por la fama de su padre Paul Sorvino. En julio contó que había sido amordazada por un director durante una audición cuando tenía 16 años.

De otro lado, acusó a Weinstein de pedirle favores sexuales a cambio de impulsar su carrera en el cine. Como no se negó, el productor la puso en la llamada “lista negra” de la industria, por lo que sus oportunidades fueron pocas a pesar de ganar el Óscar. “(No lo denuncié) porque la primera vez que lo hice por una agresión sexual seria, cuando era adolescente, no ocurrió nada, y más tarde sentí que no era lo suficientemente importante como para hacer algo al respecto. Estaba equivocada”, escribió en Twitter esta semana.

Aunque el presidente Donald Trump culpó a una víctima vía Twitter, la lista continúa con nombres de mujeres de todo el mundo y con caras conocidas, como la actriz de ‘¿Quién manda a quién?’, Alyssa Milano. “Me tomó años después de la agresión en mi contra expresar la experiencia a mis amigos más cercanos”, reveló a 30 años del abuso.❧

TEMAS

Impresa