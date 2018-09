Alessandra Fuller escribió curioso mensaje tras el 'ampay' de su ex Pablo Heredia [FOTO]

La actriz Alessandra Fuller escribió un curioso mensaje en su cuenta de Instagram luego que Pablo Heredia, su exenamorado, fue captado por el programa 'Válgamae Dios' besando a una jovencita al salir de una discoteca.

Los jóvenes actores Alessandra Fuller y Pablo Heredia eran una de las parejas más consolidadas del mundo televisivo, pues ambos se mostraban muy detallistas con su relación y lo demostraban mediante canciones, fotos y distintas declaraciones para distintos programas de televisión. Sin embargo el romance entre los protagonistas de la novela 'Ven, baila quinceañera' llegó a su fin hace unos meses.

Y pese a que hace unas semanas el actor argentino se mostraba muy acongojado al hablar de su ex pareja en el programa 'En boca de todos' e incluso reveló que no perdía las esperanza de volver con Alessandra Fuller, ahora el 'gaucho' ha sido protagonista de un ampay. En estas imágenes se ve a Pablo Heredia acompañado de una guapa señorita saliendo de una discoteca, agarrados de la mano y hasta besándose en plena calle.

Tras este video que emitió el programa de Latina, 'Válgamae Dios', la joven actriz compartió una imagen y mensaje que dejaría en claro que no importa lo que haga su ex pareja con su vida.

"Those who don’t believe in magic will never find it (Aquellos que no creen en la magia nunca lo encontrarán)". Y además compartió una foto donde se muestra sonriente en un lugar de Italia.

Como se recuerda Alessandra Fuller decidió tomarse unas cortas vacaciones en Europa al lado de su familia tras el fin de las grabaciones de la novela 'Te volveré a encontrar'.

Incluso para la sesión de fotos de la novela, que en el mes de julio, no se dirigieron una sola palabra. Sin embargo Alessandra Fuller dijo para 'América Espectáculos' que está muy ocupada con la universidad por sus exámenes finales.