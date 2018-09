Maju Mantilla explicó por qué se retira de 'En boca de todos' [VIDEO]

Maju Mantilla dará un paso al costado de la conducción de 'En boca de todos', espacio de entretenimiento de América TV, donde la exreina de belleza comparte espacio televisivo junto a Tula Rodríguez, Ricardo Rondón y Carloncho.

"Bueno chicos tengo que tomar ciertas decisiones y hay cosas que son más importantes en mi vida y que he dejado pasar... he dejado de realizar cosas más importantes por un tema laboral", explicó la presentadora ante la pregunta de Ricardo Rondón.

"Lo más importante es la salud, tengo la rodilla, tengo el ligamento cruzado anterior roto, me iba a operar el año pasado, pero tuve grabar la novela 'Te volveré a encontrar' y por eso lo postergué. Es algo que no puedo seguir postergando", agregó.

Maju Mantilla agregó que después de su intervención a la rodilla, ella pasará por una exigente rehabilitación y ello le impediría seguir adelante con la conducción de 'En boca de todos'.

"Es la tercera vez que me opero y bueno tengo que estar en casa, hacer las terapias, no puedo utilizar tacos... Tengo que cumplir con la rehabilitación porque no quiero volverme a operar".

La presentadora de América TV aclaró que se retira de la conducción por darle prioridad a su salud y no porque haya inconvenientes con sus compañeros de conducción: "Quiero que entiendan que estoy muy a gusto en el programa y muy feliz con mis compañeros de trabajo y todo el equipo de producción. Sin embargo, la salud es lo primero y tengo que cumplir con ello".