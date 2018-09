Así suena “Por qué te fuiste”, tema de Maricarmen Marín que superó el millón de vistas en Youtube

La cantante peruana Maricarmen Marín optó por grabar un tema propio y no un cóver como lo hace la mayoría de los artistas sin temor a no pegar en las redes sociales. ¡Y no se equivocó!

A una semana de haber publicado el videoclip de “Por qué te fuiste”, su producción superó el millón de reproducciones en Youtube el último miércoles 12 de septiembre.

Como era de esperar, la jurado de ‘Yo Soy’ se mostró feliz por su logro y lo hizo saber a través de sus redes sociales. “Gracias, Gracias, Gracias... los amo infinito. Me hacen muy feliz. Llegamos al millón #PorQuéTeFuiste Que más personas sigan escuchándola”, tuiteó.

Gracias, Gracias, Gracias... los amo infinito. Me hacen muy feliz. LLEGAMOS AL MILLÓN ➡️ https://t.co/zb2uwpmboN #PorQuéTeFuiste

Desde que apareció en las redes, el último tema de Maricarmen Marín tenía todos los integrantes para triunfar debido a que en solo tres días, el videoclip logró 300 mil reproducciones en YouTube.

¿Hay un antes y un después con ‘Por qué te fuiste’?, le preguntaron en una entrevista con La República, a lo que Marín respondió: “Sí, yo me juzgaba mucho con mis composiciones, me tildaba de cursi y fui trabajando hasta lograr este tema que va dedicado a las personas que han tenido una pérdida”.



Al ser consultada si quieres cruzar las fronteras con tu música, la cantante peruana contestó de forma afirmativa. “Claro, quiero llevar la cumbia peruana al mundo entero. Hay varios planes en ese campo. Dentro de dos semanas tendré al cantante chileno Américo en Lima para grabar un tema juntos”, expresó la exintegrante de Agua Bella y Bella Bella.