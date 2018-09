Daniela Darcourt minimiza a Rosángela Espinoza tras comparación

Daniela Darcourt sigue dando qué hablar en las redes sociales por su participación en ‘El artista del año’. Si bien la salsera es una de las favoritas a ganar la segunda temporada del programa, el último sábado no logró que el jurado la elija como la intocable de la semana.

Al ser consultada sobre su performance que no le permitió obtener el mayor puntaje de la gala, la exvocalista de la agrupación Son Tentación manifestó que lo tomó con mucha tranquilidad.

“Nada, por el contrario, pues es menos responsabilidad para mí. Siento que la gente piensa que soy la favorita del jurado y no me siento así. Si soy la intocable muchas veces es porque me saco ‘la miércoles’ semana a semana. Aunque esta próxima gala que será la semifinal, claro que quiero se la intocable para que así mis compañeros no puedan enviarme a sentencia, porque sé que así sería”, declaró.

Después de su baile al ritmo de bachata, en redes aseguraron que la gala pasada te faltó sensualidad a Daniela Darcourt. “Si para la gente no fui lo suficientemente sensual, lo respeto, pero para el jurado sí lo fui, entonces más que suficiente para mí. Yo bailé y disfruté, y eso es lo que más me importa. Durante los ensayos, Deklan, mi pareja de baile y quien tiene la técnica, me corrigió algunos detalles, tampoco tantos porque yo soy bailarina, aunque dejé de practicar porque me dediqué al canto”, dijo.

Daniela Darcourt también habló de las comparaciones que le hicieron con Rosángela Espinoza en las redes sociales, donde manifestaron que la participante de ‘Esto es Guerra’ es mucho más sensual que la salsera.

“Ella es más voluptuosa, más cuerpona, y la gente relaciona sensual con sexual. Rosángela Espinoza es bailarina empírica, no con técnica, pero mientras más cuerpo tengas te ves más sexual sobre el escenario, y eso es lo que la gente confunde. Y no tendría que ser así, pues hay bailarines contemporáneos que no son voluptuosos pero hacen maravillas y manejan muy bien su sensualidad. Pero si vamos a hacer la comparación de quién baila y quién no, yo bailo profesionalmente desde los doce años. Está perfecto ser bailarín empírico, pero si quieres tener el título tienes que llevar clases de técnica porque esto en una carrera”, expresó.



Por otro lado, Daniela habló del baile de John Kelvin. “Al César lo que es el del César, John no lo hizo bien. Y es que bailar marinera no es fácil, no es salsa o cumbia, por algo es una danza tradicional del país. Hay técnica para hacerlo y creo que a John le faltó mucho”, concluyó.