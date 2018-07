Valeria Mazza le gana juicio a Google y Yahoo

Valeria Mazza no puede estar más feliz, debido a que ha ganado un juicio millonario. Y es que la modelo argentina emprendió contra Google y Yahoo por aparecer en los buscadores y sitios de Internet con contenido sexual. Además del uso no autorizado de su imagen. Se supo que La Sala L de la Cámara Civil fue la encargada de condenar a los dos gigantes tecnológicos. Los cargos están relacionados a la vinculación de Valeria con páginas de contenido pornográfico.

El Tribunal integrado por Victor Liberman, Marcela Pérez Pardo y Gabriela Iturbide consideró que los motores de búsqueda fueron responsables. "Se los acusa por daños y perjuicios ocasionados a Valeria Mazza por el uso no autorizado de su imagen. Además se le suma el no cumplimiento de las medidas cautelares que les obligaban a bloquear todos los sitios", anuncia la prensa argentina.

Agregan que el Tribunal revocó el fallo de primera instancia dictado en 'Mazza, ValeriaRaquel c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios'. Y también dispuso que las empresas indemnicen a la modelo con 500.000 pesos, más intereses. Lo que llamó la atención fue el voto del juez Liberman. El mismo aprovechó la oportunidad para hacer una cruda crítica sobre el rol de los buscadores. Y a su defensa a la hora de enfrentar este tipo de demandas. El ácido comentario de Víctor Liberman sobre los motores de búsqueda fue: "Desde siempre alegaron estos buscadores que no tienen el control de lo que indexan. ¡Vamos, otra vez! A los efectos de la responsabilidad por daños y lo he dicho antes, se quejan de que no tienen el control del Frankenstein que criaron".