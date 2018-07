La actriz Mira Sorvino reveló en una entrevista que durante uno de los primeros castings que hizo a la edad de 16 años, un director la amordazó con un condón.

“Para asustarme para una escena de una película de terror, me ató a una silla, me lastimó el brazo. Tenía 16 años y me amordazó con un condón. ¿Y qué diablos hacía un director de casting con un condón en el bolsillo?”, dijo.❧