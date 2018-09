Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, se presentará en Lima el 2018 [VIDEO]

Luego de una larga espera de parte de los fanáticos del rock, la llegada a Lima de Roger Waters está más que cerca. El exintegrante de Pink Floyd llegará al país el 17 de noviembre del 2018.

Roger, quien fue pieza importante de la emblemática banda Pink Floyd, viene a Lima como parte de su “US+THEM Tour”. Hace 12 años que Waters no pisa suelo peruano y también visitará Argentina, Brasil, Uruguay, entre otros países de América Latina.

Precio de entradas del concierto de Roger Waters en Lima

Gracias a Cuponidad, puedes adquirir las entradas a un mejor precio:

Zona Norte: S/160

Zona Oriente 2: S/ 315

Zona Oriente 1: S/ 365

Para fortuna de los fans, las canciones más solicitadas de Pink Floyd serán parte del show. The Dark Side of The Moon , The Wall, Animals y Wish You Were Here no faltarán en concierto. A estas se le sumarán temas de su nuevo álbum Is This the Life We Really Want?

“El show es una mezcla de mi larga carrera, desde mis años con Pink Floyd hasta algunas cosas nuevas. Un 75 por ciento del concierto son cosas antiguas y un 25 por ciento son nuevas, pero todo está conectado por un tema general”, dijo Roger Waters, cuando se le pidió describir los conciertos que ofrecerá en Latinoamérica.

Cabe señalar que las presentaciones que ofrece Roger Waters destacan por la producción audiovisual que ofrecen, ya que son de última generación y tienen un sonido cuádruple. La productora encargada de traer a la leyenda musical es Kandavu Producciones.

Recuerda que puedes adquirir las entradas al concierto, con el mejor precio desde 160 soles, gracias a Cuponidad.