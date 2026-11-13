Camilo llenó Lima de amor, cuentos y canciones en una “Pijamada Multitudinaria”

El artista Camilo encendió la noche con 'El cisne' y momentos emotivos, como la interpretación de 'La boda', donde varias parejas se comprometieron.

El artista Camilo encendió la noche con 'El cisne' y momentos emotivos, como la interpretación de 'La boda', donde varias parejas se comprometieron. Fotos: difusión.

A las 8.15 p. m., los gritos y aplausos anunciaban que la emoción ya iba a empezar. Apenas los músicos empezaron a acomodarse en el escenario, el público estalló en gritos y aplausos. Entre los asistentes destacaban los outfits inspirados en una pijamada, pues de eso se trata el álbum de Camilo: Una noche de cuentos. Por lo tanto, el concierto se convirtió en una multitudinaria pijamada donde grandes y chicos bailaron y cantaron.

El concierto comenzó con la canción 'El cisne' que habla sobre encontrar tu lugar y tus personas, y ser feliz allí. Desde ese primer momento, Lima se dejó llevar por la magia de sus canciones donde cada tema es parte de una historia, como esos cuentos que comparte con sus hijas antes de dormir.

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Camilo contagió su amor en Lima

Uno de los momentos más emotivos llegó con ‘La boda’. Mientras el artista interpretaba la canción, el amor también se hacía protagonista entre el público. Al menos tres parejas aprovecharon la ocasión para comprometerse. Entre sonrisas, abrazos y mucha emoción, algunos asistentes vivieron una noche que seguramente recordarán toda la vida. ¡Anillos de compromiso para todos!

Camilo también reflexionó sobre la importancia de la fe y sorprendió a sus fans al invitarles a bailar. El espectáculo cerró con 'KESI', dejando un sabor de alegría en los asistentes.

Más tarde, algunos asistentes de las primeras filas quisieron levantarse de sus asientos para bailar al ritmo de ‘Una vida pasada’, pero el personal de seguridad intentaba mantenerlos en sus lugares. Camilo no dejó pasar el momento y modificó espontáneamente parte de la letra para pedirles que no los molesten: "Señores de seguridad, déjenlos bailar". El gesto provocó risas y aplausos entre la tribu.

Camilo y su fe inquebrantable

La noche también tuvo un espacio para la reflexión. Antes de interpretar una de sus canciones, Camilo habló de la importancia de su relación con Dios. Compartió una reflexión sobre ese vacío que, según explicó, todos podemos sentir y que podemos llenar acercándonos a Él. Al ritmo de ‘La Campana’, invitó a sus fans a que busquen hablar con Dios durante la canción.

La alegría continuó con la aparición de Eva Luna, quien llegó sonriente al finalizar la canción 'For Eva'. Vistiendo un conjunto del mismo diseño de estampado de la pijama de Camilo, la hija de Ricardo Montaner permaneció en el escenario durante las canciones 'La Medalla', 'Índigo' y más.

Camilo, por su parte, no ocultó lo feliz que estaba de encontrarse con el público limeño. Durante la presentación mencionó varias veces el ceviche, demostrando también su cariño por la gastronomía peruana.

La despedida llegó con ‘KESI’, mientras el público bailaba y aprovechaba los últimos minutos del espectáculo. Fue el cierre de una noche que tuvo un poco de todo: canciones para enamorarse, momentos para emocionarse, historias que comenzaron con una propuesta de matrimonio y hasta reflexiones sobre la fe.