López Aliaga: la reelección descubierta, por Mirko Lauer

En términos puramente formales, Rafael López Aliaga ha perdido la batalla por torcerle el brazo a la Constitución en el tema de la reelección encubierta. En términos reales, todo sugiere que va a manejar la alcaldía de Lima sin problemas. Salvo que la alcaldesa quiera serlo realmente y se le enfrente, algo nada descartable.

Pero las cosas van a ser complicadas para Jeanette Alonzo. Con 21 regidores de RN de un total de 39, la posición de López Aliaga es dominante, y está claro que él no se privará de ejercer ese poder. Para ello, Alonzo, militante de RN con cargos en la economía del partido y del municipio, será clave a partir del 2027.

Si se llega a producir una auditoría de los gastos en el municipio bajo la gestión de López Aliaga (sigue siendo una tarea urgente), Alonzo tendría que ser parte de ese escenario. Y ahora López Aliaga se encontrará en el mismo tándem de la vez pasada, solo que el orden de las firmas será diferente.

Vemos, pues, que el juego de la reelección encubierta es previo a la elección misma, con la colocación de personajes instrumentales a los designios de quien salió por una puerta y regresó por otra. ¿Por qué deberíamos pensar que Alonzo, una vez en el cargo, tendrá planes e intereses distintos de los de López Aliaga?

Si llegara a encenderse una chispa constitucional de rebeldía frente a López Aliaga, este ya tiene regidores suficientes para imponer su criterio. De modo que Alonzo estará acorralada (i. e., metida en un corral). Estaremos como en esos países soviéticos donde el verdadero poder lo ejerce el vicepresidente y no su aparente jefe.

Ahora bien, para ejercer una voluntad de alcalde de Lima, López Aliaga no necesita mantenerse en el cargo de primer regidor. Podría renunciar a ese cargo, manejar el municipio desde su casa y dedicarse a hacer campaña presidencial como de costumbre. Seguro que algo parecido vamos a ver en otros puntos del país.

Pero quizás hemos pintado las cosas demasiado ordenadas. Entre los 21 regidores de RN y los 18 restantes se pueden dar intereses e ideas propios, entre estas últimas, la de una participación en el poder edil. Habrá que seguir con cuidado esas votaciones, sobre todo en la parte financiera, la de ayer y la de mañana.