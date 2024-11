Google ya celebra la Navidad: esto sucede si escribes 'Mariah Carey' en el buscador

Gracias a su éxito 'All I Want for Christmas Is You', Mariah Carey se ha convertido en un verdadero ícono de la Navidad en las redes sociales. Por ese motivo, Google ha decidido rendirle un curioso homenaje, incorporando un divertido efecto que aparecerá cuando escribas el nombre de esta cantante estadounidense el buscador. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos.

Google adelanta la Navidad

Aunque todavía nos encontramos en noviembre, eso no ha impedido que los desarrolladores de Google comiencen a elaborar sus peculiares 'easter egg' navideños. A través de su cuenta de X (antes Twitter), la compañía estadounidense anunció a sus seguidores sobre el lanzamiento de este nuevo efecto especial que veremos al buscar el nombre de Mariah Carey.

"¿Ya buscaste a Mariah Carey en Google? - Sí, ¡y ya estoy modo Navidad. -Todavía no ¡voy corriendo!" fue el mensaje publicado por Google en Español, cuenta oficial de la compañía que cuenta con más de 283,700 seguidores. Muchos de ellos se sorprendieron con el anuncio y no dudaron en correr al buscador para ser testigos del efecto. ¿En qué consiste?

¿Qué ocurre al escribir Mariah Carey en Google?

Como se muestra en el video, al buscar el nombre de Mariah Carey en Google nos aparece información sobre la cantante, actriz y productora estadounidense. Además de su fecha de nacimiento, canciones más destacadas y redes sociales oficiales, notarás un botón en forma de copo de nieve que tendrás que pulsar para apreciar el efecto navideño.

Al pulsar este botón, la pantalla de tu teléfono inteligente, tablet o computadora se transformará en un escenario repleto de espíritu navideño. Esto debido a que delicados copos de nieve comenzarán a caer lentamente hacia abajo, cubriendo el fondo de la página como si estuvieras observando una suave nevada invernal.

Si notas que caen pocos copos de nieve en tu pantalla, no te preocupes. Puedes aumentar su cantidad simplemente pulsando el botón varias veces seguidas. Con cada clic, los copos se irán acumulando, y llegará un punto en que toda la pantalla de tu dispositivo estará prácticamente cubierta de un manto blanco.

Pero eso no es todo, ya que Google también activa el mismo efecto al buscar la canción 'All I Want for Christmas Is You'. Este tema, uno de los más icónicos de Mariah Carey, se viraliza cada año durante la temporada navideña. Actualmente, su videoclip acumula más de 611 millones de reproducciones en YouTube, cifra que seguramente seguirá creciendo.