Mariah Carey y su éxito navideño 'All I Want for Christmas Is You': ¿cuánto gana al año la artista con su popular canción?

La icónica canción de Mariah Carey, 'All I Want for Christmas Is You', se ha convertido en un himno navideño desde su lanzamiento en 1994. Este año, la famosa melodía celebra 30 años de alegrar las festividades, generando ingresos significativos para la artista cada temporada. Con millones de reproducciones en plataformas digitales, la canción sigue siendo un favorito entre los fanáticos de la música navideña.

Desde su lanzamiento, 'All I Want for Christmas Is You' ha acumulado una impresionante cifra de ganancias. Según el medio especializado The Economist, entre 1994 y 2017, la canción generó 60 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 2,7 millones de dólares anuales. Este éxito no solo se refleja en las cifras, sino también en el impacto cultural que ha tenido a lo largo de los años.

El video musical de la canción ha alcanzado alrededor de 750 millones de vistas en YouTube, lo que demuestra su popularidad continua. Mariah Carey ha expresado su gratitud por el vínculo que la gente tiene con su música, afirmando: “Me hace sentir bien cuando la gente me dice que es parte de sus vidas”, en una entrevista con Billboard.

Un clásico navideño que trasciende generaciones

El álbum 'Merry Christmas', que incluye este emblemático tema, fue lanzado el 1 de noviembre de 1994 por Columbia Records. Desde entonces, ha sido un pilar en las celebraciones navideñas, alcanzando el primer lugar en las listas de varios países y posicionándose como el décimo sencillo más vendido del mundo. La canción ha logrado mantenerse relevante, especialmente durante la temporada navideña, cuando las reproducciones aumentan considerablemente.

Un fenómeno en plataformas digitales

En 2019, Mariah Carey revitalizó el interés por su clásico navideño al compartir un video en sus redes sociales donde se descongela y grita: “It’s time!” (¡Es hora!). Esta divertida tradición ha continuado cada año, ayudando a que la canción mantenga su estatus de éxito. En 2024, Carey sorprendió a sus seguidores al transformarse de Morticia Addams a Mamá Noel, mostrando su creatividad y conexión con el público.

Este 2023, 'All I Want for Christmas Is You' alcanzó el primer lugar en el Billboard Global 200, estableciendo un nuevo récord en la revista. La combinación de su melodía pegajosa y el espíritu festivo que evoca ha asegurado que la canción siga siendo un elemento esencial en las celebraciones de Navidad alrededor del mundo.