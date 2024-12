La icónica canción navideña de Mariah Carey, “All I Want For Christmas Is You”, ha generado ingresos millonarios desde su lanzamiento en 1994. Con un impacto significativo en las finanzas de la artista, las regalías por derechos de autor y reproducciones digitales se convierten en una fuente constante de ingresos cada temporada navideña.

Según estimaciones de la firma legal Manatt, Phelps & Phillips, la canción ha acumulado aproximadamente 103 millones de dólares a nivel global. En 2022, Carey obtuvo al menos 2,7 millones de dólares solo por descargas y reproducciones a demanda, sin contar ingresos adicionales por presentaciones en vivo y especiales de televisión.

'All I Want for Christmas Is You': un fenómeno en streaming y ventas en Estados Unidos

La popularidad de “All I Want For Christmas Is You” se refleja en su éxito en plataformas de streaming. Spotify anunció que la canción fue la primera de Navidad en superar los 2 mil millones de reproducciones a nivel mundial. En 2023, las reproducciones en EE. UU. alcanzaron los 249 millones, un aumento del 49% respecto a 2019, según datos de Luminate. Sin embargo, para 2024, las transmisiones habían disminuido un 8% en comparación con el año anterior, debido a un período navideño más corto.

Además de su éxito en streaming, la canción ha sido utilizada en numerosas películas, programas de televisión y anuncios publicitarios, lo que incrementa las fuentes de ingresos indirectos para Carey. Esta constante exposición asegura que las regalías sigan fluyendo cada año, consolidando a “All I Want For Christmas Is You” como una de las canciones más rentables de la historia navideña.

En 2022, Carey obtuvo al menos 2.7 millones de dólares solo por descargas y reproducciones a demanda. La canción supera los 2 mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como un fenómeno navideño. Foto: Los Angeles Times

Las regalías y el impacto financiero para Mariah Carey

George Howard, profesor en Berklee College of Music, estima que la canción genera entre 2 y 4 millones de dólares en ingresos brutos anuales. La firma Manatt, Phelps & Phillips calculó una cifra similar de 3,4 millones de dólares anuales. Solo por sus reproducciones en Spotify, la canción habría generado aproximadamente 9,8 millones de dólares, según el calculador de regalías de Billboard.

El sistema de regalías de la industria musical implica la distribución de ingresos entre compositores, productores y discográficas. Carey, como coautora y coproductora, aumenta su participación en las ganancias. Esta triple función es poco común y contribuye a incrementar los ingresos de la cantante.

Actuaciones en vivo y giras temáticas de Mariah Carey

Las actuaciones en vivo durante la temporada navideña también representan una fuente importante de ingresos. Las giras temáticas de Carey, como “Merry Christmas Tour”, continúan atrayendo grandes audiencias y generando ingresos adicionales tanto por entradas como por productos derivados. Las regalías musicales se dividen en dos categorías: composición musical y grabación de sonido, lo que permite a Carey recibir ingresos por ambos conceptos.

En 2022, la grabación maestra de “All I Want For Christmas Is You” generó 5,3 millones de dólares, mientras que las regalías de publicación representaron 3,2 millones. Carey obtuvo aproximadamente 1,9 millones de dólares de la grabación, mientras que su discográfica Sony Music recibió 3,4 millones. En cuanto a la publicación, Carey recibió alrededor de 1,6 millones, asumiendo una división equitativa con su coautor.

El legado de “All I Want For Christmas Is You”

La canción también genera ingresos adicionales por versiones interpretadas por otros artistas, beneficiando a los compositores y editores cuando se ejecuta en público. Más de 150 artistas han realizado versiones de la canción, lo que asegura que las regalías continúen fluyendo. Carey sigue beneficiándose de los derechos de autor, que en EE. UU. se mantienen vigentes durante la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento.

La continua reproducción y las nuevas versiones aseguran que “All I Want For Christmas Is You” seguirá siendo una fuente de ingresos significativa en los próximos años, consolidando su estatus icónico en la música navideña global.