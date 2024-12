Mariah Carey y Beyoncé EN VIVO por la NFL Christmas Gameday: dónde ver, horario y canal de TV

La NFL (National Football League), la liga de fútbol americano más importante de Estados Unidos, celebra la Navidad con los llamados "NFL Christmas Gameday". Los juegos programados serán Pittsburgh Steelers vs. Kansas City Chiefs y Houston Texans vs. Baltimore Ravens; sin embargo, el centro de atención se lo lleva el halftime show (show de medio tiempo).

Para esta ocasión, las artistas encargadas de amenizar el evento del medio tiempo serán las superestrellas Mariah Carey y Beyoncé. Ambos eventos serán transmitidos por primera vez desde la plataforma de streaming de Netflix. Sigue todos los detalles y el show EN VIVO vía La República.

¿Cuánto gana Mariah Carey con la Navidad? De acuerdo con la firma Manatt, Phelps & Phillips, en diálogo con el medio NBC News, la canción "All I want for Christmas is You" generó entre 2 y 4 millones de dólares en ingresos brutos anuales. Asimismo, la canción generó 9.8 millones de dólares en reproducciones en Spotify, señaló Goerge Howard, profesor en Beklee College of Music, en diálogo con el citado medio estadounidense. Foto: La Lista

¿A qué hora son los juegos de Navidad de la NFL? - Pittsburgh Steelers vs. Kansas City Chiefs: 1:00 p. m. - Houston Texans vs. Baltimore Ravens: 4:30 p. m. Foto: Netflix

¿Dónde ver EN VIVO el show de Mariah Carey por la NFL Christmas Gameday?

Los partidos programados de la NFL por el Christmas Gameday son los Pittsburgh Steelers vs. Kansas City Chiefs y Houston Texans vs. Baltimore Ravens. Ambos eventos serán sintonizados vía Netflix.

La cantante de "All I Want for Christmas is You", Mariah Carey, ofrecerá un show en la previa del juego entre los Steelers vs. Chiefs desde el Acrisure Stadium de Pittsburgh, Pensilvania. A continuación, el horario para presenciar el show de la artista en Estados Unidos.

12:30 p. m. (ET)

11:30 p. m. (CT)

10:30 p. m. (MT)

09:30 a. m. (PT)

El juego de la NFL será transmitido desde NFL+, KCTV, KDKA, CBS Sports y vía Netflix para el público en Estados Unidos y alrededor del mundo. Los horarios para presenciar el show de Mariah Carey en el Steelers vs. Chiefs en países de Latinoamérica:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras: 11:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia, Canadá, Cuba e Haití: 12:30 horas

Puerto Rico, Rep. Dominicana, Venezuela y Bolivia: 13:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 14:30 horas

España, Italia, Francia y Alemania: 18:30 horas

Netflix hace historia al transmitir los partidos de la NFL en vivo y contará con los shows de Mariah Carey y Beyoncé en su plataforma. Foto: Netflix

¿A qué hora sintonizar el show de Beyoncé por la NFL Christmas Gameday?

La superestrella del pop se prepara para cautivar a sus fanáticos que acudan al NRG Stadium de Houston, Texas. A continuación, los horarios del show desde Estados Unidos:

6:00 p. m. (ET)

5:00 p. m. (CT)

4:00 p. m. (MT)

3:00 p. m. (PT)

Para este evento deportivo, habrá cobertura de los medios KHOU, WJZ, CBS Sports y NFL+ desde Estados Unidos. Asimismo, Netflix será el encargado de llevar el encuentro a los distintos rincones del mundo. A continuación, el horario para presenciarlo fuera de Estados Unidos.