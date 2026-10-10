¿Quién ganó la final del Mister Global 2026 y es la sucesor del español Alejandro Ortega?

El Mister Global 2026 contará con la participación de 39 candidatos de diversas nacionalidades. El evento constará de varios desafíos antes de la elección del ganador. Foto: composición LR/Sandy Carrión

El Mister Global 2026 contará con la participación de 39 candidatos de diversas nacionalidades. El evento constará de varios desafíos antes de la elección del ganador. Foto: composición LR/Sandy Carrión

En el mismo día de la gran final del Miss Grand International 2026, programada para este sábado 10 de octubre, se dará a conocer al ganador del Mister Global 2026. Este evento se realizará en el MCC Hall (cuarto piso) de The Mall Lifestore Ngamwongwan en Nonthaburi, Tailandia. El espectáculo principal (showtime) inicia a las 6.30 a. m. (hora peruana).

La edición de este año del Mister Global 2026 reúne a 39 candidatos de distintos países y territorios, quienes participaron en diferentes actividades y pruebas antes de la gala final. El modelo Airton Vargas, quien iba a representar a Perú en dicha competencia, fue destituido por presuntas faltas incompatibles con los valores del certamen.

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¿Quiénes son los favoritos del Mister Global 2026?

Entre los favoritos del Mister Global 2026, una competencia internacional para talentos masculinos, se encuentran candidatos de Nigeria, Turquía, Filipinas, Venezuela, Francia, México, República Dominicana, Brasil y Hmong (Anthony Tub Zaj Moua, ganador del premio Golden Charm).

En tanto, otra página colocó a los representantes de México, España, Brasil, Corea, Nigeria y Países Bajos entre los grandes candidatos a quedarse con el título del español Alejandro Ortega, quien ganó el Mister Global 2025.

Conoce a los candidatos del Mister Global 2026