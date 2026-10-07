Muere a los 81 años el cantante Piero, famoso por su icónico tema ‘Mi viejo’

El cantante mundialmente conocido como ‘Piero’, con nombre real Piero Antonio Franco De Benedictis, falleció este 7 de octubre a los 81 años tras un periodo de salud delicado y con un motivo de fallecimiento aún reservado por parte de la familia. El intérprete es conocido por los temas como: ‘Mi viejo’, ‘Llegando llegaste’, ‘Tengo la piel cansada de la tarde’, ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’ y ‘Que se vayan ellos’.

El referente musical nació en Gallipoli, ciudad de Italia perteneciente a la región de Apulia, el 19 de abril de 1945. Pero llegó a Argentina junto con su familia a la edad de 3 años. Durante su juventud el cantante obtuvo sus primeras experiencias musicales, que se desarrollaron hasta su llegada al seminario, donde compaginó su formación religiosa con su interés por los temas sociales.

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Trayectoria musical de ‘Piero’ y la canción que lo catapultó a la fama

‘Piero’ inició formalmente su carrera musical en programas de televisión Argentina como ‘Remates musicales’, donde realizaba covers de canciones italianas. Pero en 1969, luego de la publicación de su primer álbum ‘Mi viejo’, donde se encuentra su canción mundialmente conocida del mismo nombre, el artista fue impulsado de manera masiva por toda América Latina.

Tras el éxito del primer disco del cantautor, conjunto musical en el que se encuentra uno de los himnos más escuchados del día del padre, este fue expandiendo su repertorio de canciones emblemáticas, donde desarrolló el género de baladas de protesta con las letras de: ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’, ‘Que se vayan ellos’, ‘Coplas de mi país’, ‘Soy pan, soy paz, soy más’ y Las cosas que pasan’.







