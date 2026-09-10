Amaranta Kun: “El arte es un vehículo de transgresión”

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Cuando el público ingresa al teatro de la Alianza Francesa, se escucha la música de Estopa y el elenco está en el escenario. Esta versión de Las bodas de Fígaro es dirigida por Jean Pierre Gamarra, y Amaranta Kun interpreta a la condesa Rosina, quien más allá de sufrir por el abandono del conde, idea una estrategia con humor. “No sé si las mujeres de esta obra logran hacer lo que desean, pero logran mostrar su valor”, comenta.

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Ha actuado en El barbero de Sevilla, en Salomé y en La ópera de los tres centavos. Esta última, una versión sobre la corrupción con el teatro convertido en una lavandería. “Era un alivio en medio de la desesperación que estábamos viviendo, del desastre de gobierno, poder hablar de eso con mi trabajo”, señala. “Valoro que, sobre todo en un país como el Perú, donde la cultura es independiente porque depende del esfuerzo de cada uno, se pueda encontrar un motor que está haciendo propuestas nuevas y reinventando”.

Este año, volverá al ya clásico de Mariana de Althaus, El sistema solar, una obra en la que actuó estando embarazada, al igual que en Cyrano de Bergerac. “He hecho cuatro temporadas embarazada. La primera vez que sentí a mi bebé patear en la barriga fue durante una función. Muchas de esas obras han sido grabadas, entonces, voy a poder mostrarle mi trabajo”.

¿Qué te parecen estas versiones donde los personajes femeninos resaltan?

Creo que podemos hacerlo porque estas obras son de autores brillantes. Tanto Beaumarchais como Molière y Shakespeare logran entender la difícil situación de la mujer. Definitivamente, la mujer tiene más restricciones, más expectativas y tiene más cosas que equilibrar para poder vivir tranquila. Probablemente por eso es que termina desarrollando muchas más habilidades. En Las bodas de Fígaro, Fígaro termina siendo burlado por todas las mujeres porque las subestima. Terminan volteándoles el pastel a todos estos hombres que piensan que son más inteligentes y hay un gran discurso social porque el conde piensa que se puede burlar de todo el mundo. Mostrar lo contrario lo hace supermoderno.

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¿Qué rol tiene el teatro?

El teatro es un acto político. No me refiero a que tenga que empujar necesariamente una agenda, como lo decía Brecht. Yo creo que es un acto político porque, volviendo al término griego de la polis, reúne al pueblo. Nos juntamos a experimentar esto tanto el público como los artistas. Se crea esta especie de fenómeno efímero que nace con la subida del telón y existió solo para la gente que estuvo ahí. No ocurre con otras artes. Se escapa de la realidad para hablar de algo más profundo. Por eso es tan necesario.

¿Por qué crees que un gobierno pondría trabas a la creación o decidiría recortar presupuestos?

Bueno, en general me parece que estamos, en todo el mundo, en una regresión. Cuando estaba creciendo, pensaba que ya estaban adquiridos, ¿no? Los derechos de las minorías, los derechos sociales, los derechos de la mujer. Ahora estamos en una época de retrocesos, pero no lo veo con mucho pesimismo porque creo que vamos a ir adelante en algún momento. Acompañado de esto, siempre va a haber un pequeño o grande sabotaje hacia el mundo del arte, porque denuncia estas cosas. El arte siempre es un vehículo de transgresión, de progreso porque te obliga a cuestionarte, sobre todo, en épocas de crisis.

Me decías que no te sorprende lo que pasa con el Ministerio de Cultura. ¿Por qué?

No me sorprende que haya dificultad para el medio artístico y para la educación porque siempre ha habido una incomprensión, por parte de la población en general y también desde el punto de vista político. El Ministerio de Cultura tiene dos grandes misiones: la primera es la preservación de la cultura porque tenemos que cuidar tanto patrimonio invaluable que existe en el territorio peruano. La segunda misión es la creación. La cultura no es solamente la historia, sino que también es lo que estamos creando en este momento, necesitamos que hable sobre lo que es la sociedad hoy porque, si no, cuando pase el tiempo, ¿cómo la gente va a poder entender lo que era ser un peruano en 2026? No hemos sido correctamente informados sobre para qué sirve la cultura y cómo nos beneficia.

¿Esa incomprensión ha calado? Es decir, no se protegen los derechos culturales.

Sí, es un discurso que se ha perpetuado, esta distancia que hay entre el público y la gente que se dedica al arte. Es una de las cosas más dolorosas que puede haber porque el arte es para la gente. En las redes sociales y en la calle solo se habla de “esos artistas mantenidos del Estado”, pero es todo lo contrario porque el gobierno pone trabas; el arte existe en Perú porque la gente hace lo imposible. No hay ninguna otra razón. ❖