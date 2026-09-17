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'I.D.I.O.T.A.': El humor como lección de supervivencia

David Carrillo nos habla de la obra española sobre pruebas psicológicas remuneradas. La historia pasa de la comedia al thriller.

Armando Machuca y Sandra Bernasconi en escena.
Armando Machuca y Sandra Bernasconi en escena.Difusión.
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Atraído por una oferta de varios miles de dólares, un hombre de mediana edad llega a una corporación para participar en una prueba psicológica tras haber firmado un contrato sin leer. En un juego de preguntas y respuestas que cada vez involucra más a las personas que quiere proteger, intentará romper el acuerdo y huir del “encierro”. I.D.I.O.T.A. es un thriller con matices de humor dirigido por David Carrillo.

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“Es una obra que busca, digamos, ‘engañar’ al espectador, prometiéndole una obra sobre un idiota en los términos concretos, la palabra peyorativa como una persona de pocas luces y poca inteligencia. Y va revelando poco a poco una acepción mucho más profunda de la palabra, casi como lo entendían los griegos: aquella persona que no se preocupa por el bien común, que solo está mirando sus temas domésticos y no ve los grandes problemas”, nos comenta el director.

La obra la protagonizan Sandra Bernasconi y Armando Machuca. La actriz interpreta a la representante de la corporación que ha elaborado un cuestionario destinado a llevar al límite al participante. En ese sentido, Carrillo coincide en que, desde hace más de una década, la actualidad se muestra con historias como El juego del calamar.

“Hay una necesidad de reflexionar sobre el sistema que hemos creado, y ahora que se lo estamos dejando en manos de la inteligencia artificial, va a ser más intenso todavía ese cuestionamiento al status quo, con la cantidad de idiotas a cargo del mundo: personas que nunca se preocuparon por el bien común, que alcanzaron puestos millonarios por centrarse en el éxito personal y en una mirada hiperindividualista”, comenta.

I.D.I.O.T.A. fue escrita por el dramaturgo español Jordi Casanovas. Desde la primera parte, se representa también el reto de pasar de la comedia al thriller. Carrillo agrega: “El humor rescata y, de alguna manera, permite encontrar alguna lección de supervivencia”.

  • Funciones. Este jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro de Lucía (calle Bellavista 512, Miraflores).

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