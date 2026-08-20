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Aterciopelados Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Centro de Convenciones Leguía

Aterciopelados regresará a Lima para celebrar los 30 años de 'La Pipa de la Paz' con un concierto que reunirá sus grandes éxitos y nuevas versiones. Conoce la fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas para este esperado show.

Aterciopelados ofrecerá un concierto en Lima. Foto: difusión
Aterciopelados ofrecerá un concierto en Lima. Foto: difusión
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Aterciopelados regresará a Lima para celebrar los 30 años de 'La Pipa de la Paz', uno de los discos más representativos de su trayectoria y del rock latinoamericano. La emblemática banda colombiana, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, se presentará el jueves 17 de diciembre de 2026 en el Centro de Convenciones Leguía.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Aterciopelados en Lima?

Aterciopelados llegará a Perú el jueves 17 de diciembre de 2026 para ofrecer un espectáculo especial en el Centro de Convenciones Leguía. El concierto forma parte de la gira internacional 'La Pipa de la Paz – 30 Años', con la que la agrupación colombiana celebra las tres décadas de uno de sus álbumes más importantes.

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La presentación no se limitará a las canciones del disco, sino que también repasará diferentes etapas de la extensa carrera de Aterciopelados. De esta manera, el público podrá disfrutar de una noche dedicada a los clásicos que han acompañado a varias generaciones de seguidores de la banda.

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¿Dónde comprar entradas para Aterciopelados y cuánto cuestan?

Los fanáticos que quieran asistir al concierto de Aterciopelados en Lima pueden adquirir sus entradas a través de Joinnus.com. La organización anunció una preventa para fans con precios diferenciados según la zona del recinto.

Estos son los precios anunciados:

Campo – preventa fans: S/ 199

Balcón – preventa fans: S/ 249

¿Qué canciones tocará Aterciopelados en su concierto de Lima?

  • No Necesito
  • Te Juro Que No
  • Quemarropa
  • La Culpable
  • La Pipa de la Paz
  • Cosita seria
  • Expreso Amazonia

Otros grandes éxitos

  • Bolero Falaz
  • Florecita Rockera
  • Maligno
  • Baracunátana
  • Luz Azul
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