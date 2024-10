‘Al fondo hay sitio’ se ha consolidado como la serie peruana más popular de los últimos años. Sin embargo, algunos de sus actores y actrices han optado por retirarse o tomarse un descanso de la teleserie para dedicarse a otros proyectos. No todos, sin embargo, han tenido esas oportunidades. Tal es el caso de Erick Elera, quien interpreta al carismático Joel Gonzales.



En una entrevista con La República, Erick Elera reconoció que tiene una deuda con su música, debido a que no ha podido dedicarle el tiempo que quisiera, ya que grabar para ‘Al fondo hay sitio’ es desgastante. Incluso, el actor y cantante reconoció que, en varias oportunidades, pensó en abandonar la teleserie de América Televisión.



“Yo amo mi chamba, amo hacer reír, me divierto. Pero, como todos en nuestro trabajo, hemos renegado, hemos dicho ‘no aguanto esta vaina, quiero irme’. Entonces, sí ha pasado por mi cabeza varias veces, más de una vez al año. Cuando me dicen ‘tienes que quedarte una hora más’, también reniego, como todo ser humano”, sostuvo el esposo de Allison Pastor.



Erick Elera revela que recibió ofertas de otros canales



Más allá de sus ganas de enfocarse a otras cosas que no sea solo ‘Al fondo hay sitio’, Erick Elera admite que, a la hora de tomar una decisión, más ha pesado el tema de la estabilidad laboral que le da la serie. “Seamos honestos, no hay muchas opciones, sobre todo en la actuación, solamente hay dos o tres producciones televisivas”, añade.

Erick Elera asegura que por 'Al fondo hay sitio' ha perdido oportunidades en la música. Foto: América TV

Asimismo, el actor peruano revela que algunas producciones, tanto de América Televisión como de otros canales, lo han tentado para asumir nuevos retos como la conducción; pero más ha pesado su amor por la actuación. “Me encanta actuar. Entonces, he tenido que rechazar algunas ofertas. Cuando veo el abanico de posibilidades, hay cosas que no me van a llenar”, añade Elera, quien conoció a su doble.



¿Por qué Erick Elera no dejó ‘Al fondo hay sitio’?



Erick Elera no se cree el cuento. A pesar de que muchos seguidores de ‘Al fondo hay sitio’ creen que el personaje de Joel Gonzales es el más importante, el actor considera que la serie se sostiene por sí misma porque la gente está muy identificada con dicha producción.



“Ese comentario de que si ‘se va Joel, la cosa se complica’ me lo han hecho varios. No estoy seguro de eso. Pero, de repente, en algún momento me puedo alejar por hacer algunos proyectos más pequeños y luego regresar. ‘Al fondo de sitio’ es mi familia, es mi casa”, declaró.

Si bien tiene mucho cariño por la serie, Erick Elera no descarta seguir los pasos de Jorge Guerra, quien se alejó de la serie por un mes. “Sí me gustaría tener la posibilidad de también hacer lo mismo. Cuando he pedido tiempo, no me han dado porque me matan grabando”, sentenció.



Por otro lado, desea que cuando pida un tiempo para alejarse de la serie, no lo pongan entre la espada y la pared. “No quisiera llegar al momento en que tenga que elegir esto o el otro. Soy muy sentimental por ese lado, pero también tengo derecho a hacer otras cosas. En ese tiempo de mi carrera en ‘Al fondo hay sitio’, ellos son conscientes que también me he perdido varias cosas, como en lo musical”, concluyó.



Erick Elera será parte de los 25 años de Skándalo



En esta entrevista para La República, Erick Elera confirmó que uno de sus sueños de adolescente fue formar parte de una agrupación juvenil y lo logró. “No fue fácil porque desde chico empecé a buscar casting, me movía por aquí por allá, en ese tiempo no había Internet, por eso buscaba en los periódicos. Pero tuve la posibilidad de estar en La Joven Sensación, de viajar y cantar con ellos, de estar en escenarios importantes desde los 17 años. Fue una época muy bonita”, expresó.

Asimismo, Elera aplaudió la iniciativa de Luigui Carbajal, Ricky Trevitazo y Luis Sánchez de ofrecer un show con los mejores éxitos de los 2000. “Me parece chévere que se vuelvan a reunirse después de más de 20 años. De hecho, evoca la nostalgia. Me consultaron si podía estar en el concierto y le dije que ‘sí, de todas maneras’. Es un evento que no me podría perder. Yo no tengo por qué renegar de esa época. A mí siempre me gustó el grupo Skándalo y ellos lo saben. Me sé todos los bailes y me encantaría bailar con ellos. Eso sería cumplir un sueño”, añade.

