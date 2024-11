Gabriela Serpa, actriz cómica de 'JB en ATV', fue sorprendida en vivo durante su participación en 'Magaly TV, la firme', donde se reveló que su abogado, Elio Riera, quien le enviaba regalos románticos, tiene pareja e incluso una hija. Serpa negó estar al tanto de esta información y aseguró que no tiene interés en mantener una relación con él, generando gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Gabriela Serpa aclara su vínculo con Elio Riera

La modelo Gabriela Serpa se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre la polémica generada por los regalos románticos que recibió de su abogado, Elio Riera. En el espacio conducido por la 'Urraca', se reveló que Riera tiene pareja e incluso una hija, hecho desconocido por Serpa hasta ese momento. "Yo no sabía que era comprometido... No hay nada que ocultar, porque el doctor nunca me ha pretendido ni nada, tampoco me ha dicho 'oye, hay que salir'. Es problema del doctor", aclaró Serpa ante las cámaras.

La polémica comenzó cuando Serpa presumió en sus redes sociales los detalles románticos enviados por Riera. Sin embargo, la producción del programa descubrió que el abogado estaba en una relación. La pareja de Riera, al enterarse de sus coqueteos con la actriz, publicó un mensaje en redes calificándolo como "desleal, mentiroso e infiel", lo que desató aún más controversia.

Elio Riera también envió regalos a otras influencers

Durante el programa, Magaly Medina reveló un nuevo giro en la historia: Elio Riera habría enviado obsequios similares a Vanessa López, expareja de 'Tomate' Barraza. Ante esta información, Gabriela Serpa reaccionó sorprendida: "Ah, no soy la única", comentó, dejando en claro que desconocía las intenciones del abogado.

Aunque admitió que frecuentaba la oficina de Riera por temas legales, Serpa aseguró que no tiene interés en un romance con él. "Yo no le veo nada de malo, yo qué culpa tengo, Magaly. No soy inocente, pero tampoco tengo nada que ver con sus problemas de pareja", añadió la actriz, buscando desligarse del escándalo.