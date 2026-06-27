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Jacob Elordi habría confirmado su relación con la modelo Kendall Jenner tras ser vistos juntos en Australia

Jacob Elordi y Kendall Jenner fueron vistos juntos durante un viaje a Australia, donde, según medios internacionales, habrían dado un importante paso en su relación al celebrar juntos el cumpleaños del actor.

Jacob Elordi viene de ser nominado al Oscar tras dar vida a Frankenstein. Foto: Instagram.
Jacob Elordi viene de ser nominado al Oscar tras dar vida a Frankenstein. Foto: Instagram.
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La confirmación de un romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi cobró fuerza luego de que ambos fueran vistos juntos en Australia. La pareja fue captada caminando por las calles de Byron Bay, en Nueva Gales del Sur, ciudad natal del protagonista de 'Euphoria', días antes de que celebrara su cumpleaños número 29.

Las imágenes, difundidas por la plataforma Deux Moi, muestran al actor paseando a su mascota mientras viste una sudadera con capucha amarilla y lentes oscuros. A su lado aparece la reconocida modelo con una casaca azul y un pañuelo estampado en el cabello, una escena que muchos seguidores han interpretado como una señal de que la relación estaría avanzando.

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Viaje de Jacob Elordi y Kendall Jenner refuerza versiones de un romance

La presencia de Jacob Elordi y Kendall Jenner en Australia ha avivado las especulaciones sobre su relación sentimental. De acuerdo con el reporte, ambos fueron vistos ingresando a The Byron Bay General Store, una popular cafetería de la ciudad, donde el protagonista de 'Saltburn' invitó a la modelo a un aperitivo.

Además, una fuente citada por Page Six aseguró que el viaje tendría un significado especial, ya que ambos decidieron pasar juntos el cumpleaños número 29 del actor, celebrado el 26 de junio. 'El plan es que celebren juntos (…) Kendall y Jacob han dado ese paso y han hecho oficial su relación', indicó.

La misma fuente añadió que Jenner estaría ilusionada con el futuro de la pareja. 'Han estado básicamente inseparables desde que empezaron a salir (...) Ninguno de los dos está viendo a otra persona, pero definitivamente parece que va en esa dirección', sostuvo.

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