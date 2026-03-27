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Festival de la Vendimia de Chincha 2026 respira cultura e impulsa actividades que resaltan su tradición vinícola

La histórica Bodega peruana celebró la Vendimia 2026 con una experiencia inmersiva entre viñedos, tradición y cata de su portafolio.

Embajadores de la marca conocieron de cerca el origen de los vinos, piscos y espumantes de Tabernero. Foto: difusión
Embajadores de la marca conocieron de cerca el origen de los vinos, piscos y espumantes de Tabernero. Foto: difusión | Foto: difusión

El Festival Internacional de la Vendimia 2026 se vivió en diversos lugares de Ica, donde no faltaron comparsas, música en vivo, coloridos carros alegóricos y miles de personas celebrando juntos. Uno de los eventos más destacados se vivió en Chincha, donde un grupo de artistas e influencers recorrieron de cerca los viñedos, conocieron los procesos para obtener los vinos, piscos y espumantes de la zona, cosecharon sus propios frutos morados y hasta participaron de la pisada de uvas.

El 9 de marzo, Grupo Tabernero llevó a cabo la Vendimia Tabernero 2026 en su emblemática bodega ubicada en Chincha, donde reunió a embajadores de la marca en una jornada orientada a conocer de cerca el origen, la historia y la esencia de sus productos.

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Experiencia y cultura en Chincha


Como parte de la experiencia, los asistentes visitaron los viñedos y las instalaciones de la bodega para descubrir el proceso de producción de los vinos, piscos y espumantes que conforman el portafolio de la firma. Además, participaron en una cata guiada en la que degustaron diversas etiquetas, entre ellas la destacada línea premium Vittoria.

Tabernero celebró la Vendimia 2026 con una experiencia inmersiva entre viñedos, tradición y cata de su portafolio. Foto: difusión

Tabernero celebró la Vendimia 2026 con una experiencia inmersiva entre viñedos, tradición y cata de su portafolio. Foto: difusión

Con 129 años de trayectoria, Tabernero abrió las puertas de su bodega para compartir su herencia vitivinícola y resaltar la riqueza de la cultura del vino en el Perú. La celebración permitió a los invitados conocer de manera inmersiva el esfuerzo, la tradición y la pasión presentes en cada fase del proceso, desde el cultivo de la vid hasta el producto final en la copa.

Anuncian sorteo especial 

Como parte de esta iniciativa, la marca también anunció que sorprenderá con un sorteo especial en sus redes sociales (@grupo.tabernero), mediante el cual siete personas, cada una con un acompañante, podrán vivir la Experiencia Vendimia Tabernero en los viñedos y la bodega de Chincha. Así, los ganadores podrán tener la oportunidad de recorrer las instalaciones, conocer el proceso de elaboración y participar en una cata guiada de sus productos.

Con esta edición de vendimia, Tabernero abre sus puertas para que más personas descubran el origen, la historia y la cultura que se encuentra detrás de cada copa.


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