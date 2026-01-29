El reconocido actor y artista marcial Jackie Chan sorprendió al revelar que ya dejó grabada una canción de despedida que será publicada únicamente después de su muerte. La pieza musical está dedicada a sus seguidores más fieles, así como a sus amigos y familiares. La noticia fue confirmada por el propio actor durante la premiere de su más reciente película, 'Unexpected Family', donde explicó que la pérdida de personas cercanas en los últimos años cambió su manera de entender la vida.

A sus 71 años, el actor hongkonés explicó que esta canción representa todo aquello que siente que aún debía expresar. "Siento que todo lo que quiero decir, debo decirlo ahora; todo lo que quiero hacer, debo hacerlo de inmediato", declaró Chan. El artista señaló que la letra y la melodía contienen reflexiones íntimas que no serán reveladas mientras él viva, por lo que evitó dar adelantos sobre el contenido de la canción. "Todos morimos eventualmente. Todos envejecemos", añadió.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

Detalles sobre la canción póstuma de Jackie Chan

Según reportes de medios internacionales, Jackie Chan contrató a un equipo creativo para componer y grabar esta canción con una instrucción muy clara: no deberá ser publicada hasta después de su muerte.

La decisión sobre cuándo hacerla pública quedará en manos de su equipo cercano y no del propio actor, quienes serán los encargados de determinar el momento adecuado para compartirla con el mundo como un mensaje final para sus seguidores.

PUEDES VER: Taehyung de BTS y Jackie Chan protagonizan comercial de SimInvest y video se vuelve viral

Jackie Chan sigue activo en el cine

Jackie Chan continúa plenamente activo en la industria del entretenimiento. Solo por mencionar el último año, en el 2025 regresó a uno de sus papeles más emblemáticos como 'Mr. Han en Karate Kid: Leyendas', película que lo reúne con Ralph Macchio y conecta generaciones a través del kung fu y el karate.

Además, el actor tiene varios proyectos anunciados para 2026, entre ellos 'Familia inesperada', 'Plan Panda 2', 'Rush Hour 4' y 'New Police Story 2', lo que confirma que su carrera sigue en marcha con una combinación de acción, comedia y cine familiar.