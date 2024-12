El 9 de noviembre de 2022 Disney Plus lanzó la serie Los Montaner que mostró al patriarca, Ricardo Montaner, y lo que llama su 'tribu'. La acogida fue tal que de inmediato se pensó en una segunda entrega que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming con nuevos integrantes y una mirada a los vínculos que se crean en una familia que tiene como bandera, la música, pero que no escapa a las situaciones cotidianas del día a día. Conversamos con Ricky Montaner y su esposa Stef, modelo y actriz argentina con quien protagonizó una de las bodas más mediáticas del país del tango.

La segunda temporada de Los Montaner trae como novedad la presencia de los hijos mayores, de un primer compromiso de Ricardo Montaner (Héctor y Alejandro), la llegada de la primera hija de Eva Luna y Camilo, también la bienvenida al primer bebé de Mau y Sara, el cambio de disquera de Mau y Ricky y el dilema de Stef de convertirse en mamá o seguir creciendo como actriz. Además, los seguidores también podrán el dilema del famoso cantante acerca de alejarse de los escenarios y también se mostrará la renovación de votos al lado de su esposa en la lejana India, como parte de una promesa. Los seis episodios, de 30 minutos cada uno, ya están disponibles en Disney+.

Ricky, una de las primeras escenas es la de tu boda. ¿Cómo tomas ese episodio tan importante para ustedes como el arranque de esta segunda temporada?

Te digo que me encanta que mi boda esté documentada porque se la voy a poder mostrar, con mi esposa, a mis futuros hijos, una y otra vez. Tomé la mejor decisión de mi vida al casarme, y que ese acontecimiento haya sido documentado es maravilloso. Me encanta que sea parte del reality. Me gusta que, a través de este programa, podamos mostrar un poquito más de quiénes somos y que las personas en sus casas se vean reflejadas en nuestra familia. Así que es muy lindo.

Ricardo Montaner y su esposa Marlene en escena de 'Los Montaner', segunda temporada. Foto: Disney+

Stef, en tu caso, siendo integrante de una de las familias latinoamericanas más famosas, cómo ha sido adaptarte a la convivencia y que te graben graben 24/7?

Eso no es natural para nadie (ríe), ni para ellos ni para mí. Justo me sumé a la familia cuando surgió la oportunidad de hacer un reality. Así que, de alguna manera, yo también me desayuné esta noticia. Soy actriz, uso mucho mis redes y estoy mucho frente a cámaras, pero nada se compara con que te graben 24/7. Igual, te digo, tenemos un equipo hermoso. Nos hemos sentido muy acompañados y eso me ha permitido ser lo más parecida a mí misma, por no decir totalmente auténtica. Siempre te guardas algunas cositas, pero en un reality, todo es muy verdadero. Por lo menos, en nuestro caso. No sé cómo será en otros realities, pero en el nuestro no hay guion. No hay lugar para decir: "En esta parte voy a hacer tal cosa". Es 100% real. Y cuando te das cuenta de eso, piensas: "Bueno, si esa parte la editan, la verá todo el mundo". Eso también es bonito. La verdad, no tengo dos caras. A veces quisiera tenerlas porque prefiero separar mi parte personal, pero me cuesta muchísimo. Igual, me he sentido muy bien. Es muy lindo e interesante hacer un reality que conecta con la gente. Me siento muy agradecida.

Ricky, ¿en algún momento te olvidaste de los micrófonos?

Uno sin duda se va olvidando, más aún en esta segunda temporada. La primera temporada se grabó en un año y medio, así que nos acostumbramos. El equipo es increíble, ya sentimos que son parte de la familia. No hay filtros. Entramos a la segunda temporada sin sentirnos incómodos. Definitivamente, se pierde la noción de que están los micrófonos y las cámaras, lo que te permite ser más vulnerable. Esta temporada tiene mucho de eso. Creo que en esta segunda nos olvidamos aún más de las cámaras. ¿Si pensaba que habría una segunda parte? No estaba seguro porque no sabíamos cómo nos sentiríamos al terminar la primera.

Ricardo Montaner y lo que llama su 'tribu', protagonistas de 'Los Montaner' segunda temporada. Foto: Disney+

¿Y cómo se sintieron?

Ricky: Lo suficientemente bien como para hacerla. Los mensajes de la gente te hacen darte cuenta de la conexión que hubo. Como decía Stef, fue profunda y tuvo su propósito. Cuando recibes mensajes como: "Le escribí a mi hermano por primera vez en siete años después de ver cómo te llevas con el tuyo", entiendes que está impactando profundamente a la gente. Eso te da ganas de seguir. Sin duda, abrir tu vida al público permite que opinen sobre cosas más íntimas, pero cuando lo pones en la balanza y la plataforma te da la oportunidad de cumplir un propósito, todo vale la pena.

Ricky, en uno de los episodios tu mamá dice: “Me encanta que seas mi primer hijo porque tienes las características para que uno quiera seguir teniendo hijos. Eres todo lo que uno quiere como mamá”.

Ricky: Me quedo sin palabras... ¿Eso dijo?... Es preciosa mi madre. Hermosa.

Stef: Marlene y Ricky tienen un vínculo increíble. Bueno, con todos, pero esa frase me reconfirma lo que vivimos. Tienen un lazo especial. De verdad, gracias por este ser que han criado porque es tremendo tipo.

Si bien la serie se promociona como una de viajes y giras, lo que se muestra, a mi parecer, es una serie de relaciones personales y familiares, con todo lo que trae consigo.

Ricky: Sin duda. La primera temporada cubrió más tiempo y tuvo muchos acontecimientos familiares como nacimientos, bodas, embarazos y encuentros. La segunda se grabó en menos tiempo, lo que permitió mostrar más nuestra vida cotidiana y las relaciones interpersonales. También aparece un nuevo miembro de la familia que no tuvo tanto protagonismo antes, pero ahora quiso participar tras ver la primera.

Están tus hermanos mayores también.

Si, mis hermanos mayores y mis sobrinos también tienen más participación. Ellos dijeron que querían estar.

Stef ¿por qué el público debería ver esta segunda temporada?

Encontrarán una serie llena de risas y emociones. Podrán conectar con una familia, en este caso, la nuestra. Es un contenido ideal para estas fechas de fiestas, de recapitular y reconectar con muchas cosas. Es algo que a mí misma me gustaría ver, y eso me llena de orgullo. Espero que les encante. Se hizo con mucho amor y con mucha verdad.