‘El juego del calamar’, o ‘Squid Game’ en inglés, se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la historia en Netflix, cautivando a todo el mundo no solo por su impactante trama, sino también por los secretos que han salido a la luz sobre su producción. Recientemente, se dio a conocer que uno de los actores sufrió una fractura de costilla en plena grabación de la segunda temporada.

Recordemos que esta nueva entrega de la serie coreana se sitúa tres años después de que Gi-hun, el protagonista, ganara la competencia y decidiera no emigrar a Estados Unidos. En esta ocasión, se sumerge nuevamente en el enigmático juego de supervivencia, enfrentándose a nuevos competidores por un premio de 45,600 millones de wones, en una nueva y peligrosa aventura que pone en juego, nuevamente, su vida.

¿Qué actor de ‘El juego del calamar 2’ se rompió las costillas durante las grabaciones?

En una reciente entrevista con el portal coreano Xportsnews, el actor Im Si-wan, quien interpreta a Lee Myung-gi, conocido como ‘Jugador 333’, reveló un incidente preocupante ocurrido durante la filmación de una intensa escena de pelea entre los que querían quedarse en los juegos y los que no.

Este conflicto se centró en un duelo entre dos personajes en el baño, donde el Jugador 333 se enfrentó a Choi Soo-bong, apodado como ‘Thanos’ (Jugador 230), quien lamentablemente fue el que resultó gravemente herido. El actor que dio vida a este último personaje, Choi Seung-hyun, más conocido como T.O.P, exintegrante del famoso grupo Big Bang, concluyó el rodaje con las costillas rotas.

T.O.P. es un cantante polémica en la vida real. Foto: ABC.

¿Cómo T.O.P. se rompió las costillas durante las grabaciones de ‘El juego del calamar 2’?

Im Si-wan reveló un conmovedor relato sobre una escena de pelea en el baño, en la que su personaje y el de T.O.P. se vieron envueltos en un accidente que dejó a su compañero con las costillas fracturadas. A pesar del intenso sufrimiento y la dificultad para respirar que padeció, el actor que da vida a Thanos en ‘El juego del calamar 2’ demostró una admirable tenacidad al expresar su deseo de seguir adelante con el rodaje.

“Hubo un momento en el que los dos nos lanzamos por los aires durante una escena de caída. Fue entonces cuando T.O.P. se rompió la costilla. Ya me había roto las costillas antes, así que sé lo doloroso e insoportable que es. En ese momento no puedes ni respirar, deberías parar, pero él siguió adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de que su experiencia estaba a otro nivel”, dijo el actor coreano.