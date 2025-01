La exitosa serie surcoreana 'El juego del calamar' ('Squid Game' en inglés), que en 2021 capturó la atención mundial con su cautivadora trama y un elenco destacado, regresa con una temporada que ha superado todas las expectativas de sus seguidores. Con Seong Gi Hun nuevamente en el papel principal, esta nueva entrega ha generado gran emoción entre los espectadores y ha comenzado a recibir críticas positivas de la prensa especializada.

La segunda temporada de 'El juego del calamar', compuesta por siete episodios, retoma la historia del jugador 456, quien fue el ganador en la primera temporada. Ahora, decidido a poner fin a los crueles juegos que ponen en peligro la vida de sus participantes a cambio de un millonario premio de 45,600 millones de wons, el protagonista se infiltra una vez más en el sistema con el objetivo de desenmascarar a los responsables.

'El juego del calamar 2': cómo y dónde ver el capítulo 7 de la nueva temporada en español latino

La segunda temporada de 'El juego del calamar' ya está disponible exclusivamente en Netflix, la plataforma que hizo posible el éxito mundial de esta serie. Si tienes una suscripción activa, podrás acceder a todos los episodios y disfrutar de una emocionante maratón perfecta para tus días libres o fines de semana.

¿'El juego del calamar 2' se puede ver en Cuevana, Pelisflix o Repelis?

Algunos usuarios han señalado que es posible encontrar ‘El juego del calamar 2’ en plataformas no oficiales como Cuevana, Doramasflix e incluso en grupos de Telegram. Sin embargo, es crucial advertir que el uso de estos sitios no autorizados presenta riesgos importantes para tus dispositivos, tanto móviles como de escritorio. Estas plataformas no tienen los derechos legales para transmitir la serie coreana, lo que constituye una violación de la ley y te expone a problemas de seguridad.

Muchas de estas páginas incluyen anuncios invasivos, malware o incluso virus que podrían dañar tus dispositivos y poner en peligro tu información personal. Es fundamental tener en cuenta que la responsabilidad de acceder a estos servicios recae en el usuario, quien debe ser consciente de los riesgos legales y de seguridad asociados.