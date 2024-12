T.O.P, exmiembro del icónico grupo de K-pop BIGBANG, regresa a la escena pública con un papel destacado en la segunda temporada de ‘El juego del calamar’. Interpretando a Thanos, el Jugador 230, el personaje incluye referencias directas a la carrera musical y la vida personal del rapero, como un breve rap que evoca su estilo en el grupo k-pop y un baile que recuerda al éxito 'Bang Bang Bang'.

Además, el director de la serie elogió la valentía de T.O.P al interpretar un personaje con similitudes a su vida, marcando su regreso tras varios años fuera del foco mediático debido a controversias personales. Con un desempeño impresionante junto a un elenco de renombre, esta participación podría ser el impulso para un nuevo capítulo en la carrera del artista, mientras revive su legado musical en el escenario global.

¿Cuáles son las referencias Thanos al grupo BIGBANG?

En 'El juego del calamar 2', T.O.P interpreta a Thanos, un rapero retirado con un pasado lleno de altibajos. La serie introduce al personaje con detalles que aluden directamente a la carrera y vida personal del exintegrante de BIGBANG. En los primeros episodios, Thanos realiza un rap que recuerda al estilo característico del cantante durante sus días como miembro del grupo de K-pop.

Thanos es el villano en el 'Juego del calamar 2'. Foto: composición LR/captura/Netflix

Otra referencia destacada ocurre durante una escena en la que suena la música de un carrusel. En ese momento, Thanos realiza un breve baile que los fanáticos han identificado como un guiño a la icónica canción ‘Bang Bang Bang’ de BIGBANG. Este gesto conecta al personaje con el legado musical que T.O.P dejó en la industria del entretenimiento.

El personaje también enfrenta problemas con las drogas, una temática que refleja las controversias reales de Choi Seung-hyun, quien en 2017 se vio envuelto en un escándalo de consumo de marihuana. Esto le valió una sentencia suspendida de 10 meses y marcó un punto de inflexión en su vida profesional.

Baile de Thanos en 'Squid game 2'. Foto: composición LR/captura/Netflix

T.O.P: De BIGBANG a 'El juego del calamar'

Choi Seung-hyun, más conocido como T.O.P, debutó en 2006 con BIGBANG, conquistando una base de fans global gracias a su talento como rapero y su carisma escénico. En 2007, incursionó en la actuación con la serie ‘I Am Sam’ y posteriormente en el cine con ‘71: Into the Fire’ en 2010, consolidándose como un artista multifacético.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de escándalos. Tras el incidente de 2017, T.O.P se alejó de los reflectores y finalmente dejó BIGBANG en 2022. Ahora, su regreso en 'El juego del calamar 2' representa una oportunidad única para redirigir su trayectoria y volver a conectar con el público.

Un regreso lleno de retos y reconocimiento

El director y guionista de 'El juego del calamar' reconoció el valor de T.O.P al aceptar un papel tan cercano a su vida real. “Siento que se necesitan muchas agallas para interpretar a un personaje que comparte tantas similitudes negativas con uno mismo”, declaró. Además, destacó su desempeño junto al ganador del Emmy Lee Jung-jae y el resto del elenco.

No obstante, la aparición de T.O.P en la serie no estuvo exenta de polémica. Su personaje, Thanos, fue eliminado de los avances y carteles promocionales de la temporada, lo que generó especulaciones sobre el futuro del villano en la trama.