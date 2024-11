El pasado martes 26 de noviembre, Bob Bryar, conocido por ser el baterista de My Chemical Romance, fue encontrado muerto en su hogar en Tennessee. La noticia fue divulgada este sábado por TMZ. Las autoridades han descartado indicios de violencia o delito, ya que las pertenencias del músico, incluidos sus instrumentos y armas, estaban intactas.

El cuerpo de Bryar, de 44 años, estaba en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que llevaba varios días fallecido. El Departamento de Control Animal también intervino en la escena y rescató a dos perros que se encontraban en la vivienda. La última vez que se le vio fue el 4 de noviembre, y aunque la causa de su muerte sigue bajo investigación, no se sospecha de factores externos.

Bob Bryar y su etapa en My Chemical Romance

Bob Bryar se unió a My Chemical Romance en 2004, reemplazando al baterista original, Matt Pelissier, después del lanzamiento del segundo álbum de la banda, 'Three Cheers for Sweet Revenge'. Aunque no participó en ese disco, Bryar apareció en todos los videos musicales y material promocional relacionado, coincidiendo con el ascenso meteórico de la banda.

Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance, fallece a los 44 años.

Bryar tuvo un rol crucial en el álbum 'The Black Parade' (2006), considerado por críticos como uno de los discos más importantes de la época. La revista NME lo describió como un trabajo que “desafiará cada preconcepción que hayas tenido sobre las personas que lo hicieron”. En 2010, Bob dejó la banda antes del lanzamiento de 'Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys'. Frank Iero, guitarrista de la banda, mencionó en un comunicado: “Hace cuatro semanas, My Chemical Romance y Bob Bryar se separaron. Esta fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no se tomó a la ligera”.

La vida de Bob Bryar tras dejar MCR

Tras dejar My Chemical Romance, Bob Bryar continuó con otros proyectos musicales antes de anunciar su retiro oficial de la industria en 2014. A partir de entonces, se dedicó al sector inmobiliario y a la defensa de los derechos de los animales. En 2022, subastó su icónico uniforme de 'The Black Parade' para ayudar a animales afectados por el huracán Ian y vendió una de sus baterías para apoyar un refugio en Tennessee.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores, quienes han acudido a las redes sociales para rendir tributo al talentoso baterista, recordando su impacto en la música y su inmenso talento.