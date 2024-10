El tan esperado encuentro entre el exfutbolista Jefferson Farfán, y su exnovia, la cantante de salsa Yahaira Plasencia, parece estar mucho más cerca de concretarse. La artista, quien viene promocionando su más reciente canción ‘Soltera’ en diversos programas de farándula, fue consultada en el programa ‘Más espectáculos’ sobre cuándo estará sentada en el podcast ‘Enfocados’(conducido por Farfán y Guizasola), un sueño que tienen miles de usuarios y que sería la bomba del año si se llegará a cristalizar.

Sin embargo, la rubia siempre había esquivado la pregunta, pero esta vez todo cambió y ella aceptó estar al lado de su exnovio en el programa de YouTube y contarlo todo, sin embargo, le envió un tremendo reto EN VIVO al exfutbolista que debe cumplir para que la tenga en su podcast

¿Cuál es reto que debe cumplir Jefferson Farfán para tener a Yahaira Plasencia en su podcast?

Yahaira Plasencia se sinceró en América Televisión y reveló que “Negocios son negocios” y le puso inesperado reto a su exnovio Jefferson Farfán si quería tenerla en su podcast ‘Enfocados’. Aseguró que estaba dispuesta a ser su invitada especial, pero “Si él viene al mío (podcast ‘Habla Yaha’) claro que sí (iría)”, compartió la salsera de 30 años, quien tuvo una mediática relación amorosa con el exfutbolista, pero nunca se llegó a saber el motivo rea del porque terminaron.

Estas declaraciones de la ex’Son tentación’ pone en aprietos a Farfán, ya que tendrá que cumplir el pedido de sus seguidores y aceptar el reto de Plasencia y aceptar el intercambio de invitaciones entre las dos figuras del entretenimiento.

Yahaira Plasencia se viene presentando en todos los medios de comunicación. Foto: América TV.

Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán: “Es el único que he gozado”

La cantante de salsa Yahaira Plasencia recordó de manera cómica su relación con Jefferson Farfán durante una entrevista en el programa ‘América Espectáculos’. Al ser preguntada sobre si había visto el programa 'Enfocados', en particular el capítulo en el que Paolo Guerrero hace bromas sobre su relación pasada con una de sus canciones, Yahaira respondió:

"He visto su podcast en TikTok, me salió el episodio con Paolo donde lo molesta". La salsera no pudo contener la risa en el set, especialmente cuando tuvo un lapsus en vivo cuándo le consultaron si Farfán y sus amigos eran siempre tan 'chacoteros'. "¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson. Claro, su actitud y todo eso, sé que es divertido. A los demás no los conozco", contó entre risas.

Yahaira Plasencia recordó relación que tuvo con Jefferson Farfán. Foto: América.

¿Yahaira Plasencia y ‘Corazón Serrano’ juntas?

La cantante Yahaira Plasencia, famosa como la 'Patrona de la salsa', se encuentra en una etapa de exploración musical, incursionando en nuevos géneros. Su reciente interés en la cumbia y en una posible colaboración con ‘Corazón Serrano’ ha despertado una gran expectativa entre sus seguidores.

La fusión de su característico estilo salsero con el ritmo contagioso de esta emblemática agrupación de cumbia promete ser una combinación explosiva que podría cautivar a un público aún más diverso y entusiasta. Además, Plasencia comentó sobre la posibilidad de hacer un dueto con Pamela Franco, conocida por su canción 'Dile la verdad'. "¿Por qué no? Estamos para apoyarnos entre artistas", señaló Yahaira.