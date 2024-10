Yahaira Plasencia compartió en una reciente entrevista sus recuerdos sobre su expareja, Jefferson Farfán, destacando su carácter 'chacotero' y la complicidad que existía entre ellos. La salsera también expresó sus buenos deseos para el exfutbolista y mostró interés en participar en su podcast, 'Enfocados', generando expectativa entre sus seguidores.

Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán: "Al único que he gozado"

La salsera Yahaira Plasencia recordó entre risas su relación con Jefferson Farfán durante una entrevista en América Espectáculos. Al ser consultada sobre si había visto el podcast 'Enfocados', especialmente el episodio en el que Paolo Guerrero bromea sobre su ex pareja con una de sus canciones, Yahaira respondió: "He visto su podcast en TikTok, me salió el episodio con Paolo donde lo molesta". La cantante no pudo contener la risa en el set, especialmente cuando tuvo un lapsus en vivo al cuándo le preguntaron si Farfán y sus amigos eran siempre tan jocosos y 'chacoteros'. "¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson. Claro, su actitud y todo eso, sé que es divertido. A los demás no los conozco", precisó entre risas.

Además, Yahaira no descartó la posibilidad de participar en el podcast de Jefferson Farfán, 'Enfocados', afirmando: "Negocios son negocios, yo voy al suyo si él va al mío". Esta declaración ha generado interés entre sus seguidores, quienes se encuentran intrigados al ver una posible colaboración entre el exfutbolista y la cantante en el popular programa de YouTube.

Yahaira Plasencia opina sobre Christian Cueva y Pamela Franco

Durante la misma entrevista, Yahaira Plasencia fue consultada sobre el presunto romance entre Christian Cueva y Pamela Franco. Sin embargo, la salsera prefirió no opinar al respecto, señalando que no desea involucrarse en asuntos de terceras personas. "La verdad prefiero no meterme en cosas de terceras personas. Yo ahora estoy enfocada en mis cosas y prefiero no opinar de nadie", sentenció.

Yahaira prefiere no hablar sobre Cueva y Pamela Franco. Foto: Composición LR

A pesar de su negativa a comentar sobre el romance, Yahaira no descartó la posibilidad de una futura colaboración musical con Pamela Franco. "Tiene buena voz y es buena en lo que hace, ¿por qué no?", comentó, dejando abierta la puerta a un posible proyecto conjunto.

Yahaira Plasencia apoya a Jefferson Farfán sobre caso 'Cri Cri': "Mucha fuerza"

En otra entrevista, la cantante Yahaira Plasencia fue consultada por su opinión y ella se solidarizó con su expareja y le envió un mensaje de apoyo. "Es un tema súper delicado y triste, así que prefiero no tocarlo por respeto a la familia y a esas personas que en algún momento fueron parte de mi entorno. Mucha fuerza para la familia", señaló la intérprete de 'Y le dije no'.

Yahaira reitera su apoyo a Farfán porcaso 'Cri Cri'. Foto: Composición LR

Asimismo, en una entrevista con ATV Noticias, Yahaira indicó que ya no mantiene ningún vínculo con Jefferson Farfán, pero reiteró en que espera que la familia y su entorno se mantenga con mucha fuerza ante esta triste situación. “No tengo contacto con nadie del entorno de él ni de la familia, pero, de hecho, yo lo dije en una entrevista, espero que tenga mucha fuerza la familia y él", subrayó la salsera.