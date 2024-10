La cantante Yahaira Plasencia hizo su aparición en el programa 'Amor y Fuego', donde fue abordada por el reciente escándalo que involucra a Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', primo del futbolista Jefferson Farfán. Actualmente, 'Cri Cri' se encuentra cumpliendo una prisión preventiva de nueve meses tras ser denunciado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una joven de 19 años.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán?

Durante la conversación con la presentadora Gigi Mitre, la salsera Yahaira Plasencia reconoció haber conocido a Cristian Martínez, pero prefirió no profundizar en la situación, calificándola como “bastante delicada” y “dolorosa”. “Sí lo conocí, pero te juro que prefiero no tocar el tema ni dar mi opinión porque es un tema bastante delicado que involucra a gente que ya no está en mi vida, pero, en segundo lugar, porque es un tema bastante doloroso”, afirmó.

A pesar de su decisión de no comentar sobre el caso, Yahaira Plasencia reveló que mantenía una buena relación con 'Cri Cri' y su familia. “Súper bien, mis hermanos y yo siempre hemos tenido una buena relación con Cri Cri y es penoso todo lo que está pasando”, expresó.

La artista también compartió que, tras finalizar su relación sentimental con Jefferson Farfán, su interacción con Cristian Martínez continuó siendo cordial. “Cuando terminó todo con esta persona, ahí terminó todo, pero donde lo veía a 'Cri Cri', yo lo saludaba. Él se acercaba a mi grupo, igual con mis hermanos, pero para mí es bastante penoso lo que está ocurriendo”, dijo.

¿Qué mensaje le envió 'Cri Cri' a Jefferson Farfán?

Cristian Antonio Martínez Guadalupe se mostró muy conmovido al encontrarse con el reportero de Magaly Medina, llegando incluso a quebrarse en varios momentos durante la breve conversación que tuvieron. "Cristian, ¿qué le dirías a tu mamá que está sufriendo por todo esto?", preguntó el periodista.

El primo de la 'Foquita' intentó contestar, pero la emoción lo abrumó y terminó negando con la cabeza, sin pronunciar palabra. "¿Y qué le dirías a Jefferson, a tu familia?", indagó nuevamente el reportero, a lo que 'Cri Cri', entre lágrimas, respondió: "Que los amo, los amo".

Resumen: Yahaira Plasencia admite que frecuentaba a 'Cri Cri' cuando estaba con Jefferson Farfán

