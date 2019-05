¿Tienes experiencia laboral? Certifica tu formación con una carrera universitaria

Nunca es tarde para seguir aprendiendo. En la actualidad, contar con experiencia laboral es muy importante, y si además lo respaldas con una carrera universitaria podrás cumplir tus metas profesionales.

El valor de un estudiante o profesional no se mide por los grados académicos que pueda tener, sino por la experiencia certificada que ha desempeñado en un puesto de trabajo. La formación académica está ligado a los conocimientos y junto con la experiencia laboral son la clave principal del éxito.

Para ascender o conseguir un nuevo empleo las empresas no solo requieren de ejecutivos que cumplan con ciertas características, sino que también tengan conocimientos en estudios universitarios.

Las responsabilidades de casa o el horario de trabajo no deberían ser una barrera para lograr nuestros objetivos. Si aún no culminas tus estudios superiores o aún no has empezado a estudiar, una opción son los programas especializados creados por las universidades para mejorar tu vida profesional.

Certifica tu formación con una carrera universitaria

La mayoría de universidades del Perú cuenta con programas diseñados para gente que trabaja, logrando satisfacer la necesidad de jóvenes que cuentan con experiencia laboral, y a la vez tienen ganas de retomar o iniciar sus estudios universitarios. A muchos estudiantes les beneficia, ya que cuentan con horarios flexibles, variedad de carreras profesionales, así como facilidades de pago.

Aquí te detallamos algunas ventajas básicas por las que deberías complementar tu experiencia laboral con la educación universitaria:

1.- Inversión:

Una de las mejores inversiones que puedes hacer es tu formación educativa. Los profesionales que se forman en universidades tienen ingresos mayores en un 20% frente a los profesionales técnicos. Algunos beneficios de tener una carrera universitaria es el aumento salarial y un mejor puesto de trabajo.

2.- Contactos:

Las metodologías que se aplican en algunos centros educativos promueven la formación en grupos de trabajo durante la carrera profesional, amplían la red de contactos que puede permitir la migración de mejores puestos de trabajo, así como la generación de nuevos emprendimientos.

3.- Visión emprendedora:

Muchos postulantes que desean continuar con su vida universitaria regresan a las aulas para tener nuevos conocimientos y emprender nuevos negocios, por otro lado, hay jóvenes que desean empezar sus estudios para hacerse cargo de una empresa familiar.

Auspiciado por: