Encuesta IEP: a siete días de votación, no se define quién gana alcaldía de Lima

Los resultados de la última encuesta telefónica realizada a inicios de septiembre por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra las cifras cada vez más ajustadas. La preferencia por los dos candidatos que encabezaban las encuestas, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, ha cambiado, dejando cierta vía libre para George Forsyth.

En el sondeo se reveló que el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, pasó a tener solo un 19,4% de preferencia de voto, frente al 25,4% que se mostraba en el mes de agosto. Una baja similar sufrió Rafael López Aliaga, propuesta a la alcaldía de Lima por parte de Renovación Popular, quien pasó a tener una preferencia del 16,7% frente al 22% del que gozaba el mes pasado. Esta evidente reducción lo dejó en una situación parecida a la del candidato de Somos Perú, George Forsyth, quien, a diferencia de sus dos principales contendientes, subió tres puntos en las encuestas, pasando a tener un 16,3% de intención de voto.

En cuarto y quinto puesto, y con una amplia distancia de más de 8 puntos respecto a los tres primeros, se encuentran los candidatos Gonzalo Alegría, del partido político Juntos por el Perú, con 7,4% de preferencia, un incremento de seis puntos respecto a la encuesta de agosto; y Elizabeth León, del Frente de la Esperanza, con un 2,4% de preferencia.

PUEDES VER: Inconsistencias en informe de ingresos y gastos de Daniel Urresti

Cabe precisar que esta encuesta fue realizada del 19 al 22 de septiembre, un día antes de que el hijo de Alegría Varona ratificara la denuncia de violencia sexual en contra del candidato a la alcaldía de Lima, revelación que podría impactar de manera negativa en la percepción de la ciudadanía frente al postulante al sillón municipal.

Como siempre, indecisión

Mientras tanto, un 13,1% de encuestados ha manifestado no sentir preferencia por ninguna de las propuestas que aspiran a la alcaldía, mientras que otro 13,8% de ellos se encuentra indeciso respecto al candidato por escoger. Además, 5% del público sondeado ha expresado su intención por votar en blanco o nulo.

Otro tema importante que se debe destacar en este estudio es que, ante la pregunta sobre qué tan decidido tienen su voto los encuestados, el 50% de ellos confirmó que ya tiene su voto decidido y no muestra intención de cambiarlo. En el otro 50% puede estar la clave. De esa suma, un 32% de votantes que, si bien tienen una inclinación hacia uno u otro candidato, aún está dispuesto a cambiar de opinión. El 14% restante aún no decide o no se ha informado sobre las opciones a escoger en los siguientes comicios electorales.

Los resultados muestran una contienda cada vez más cerrada y, a su vez, más reducida entre los tres candidatos más voceados hasta ahora: Urresti, Forsyth y López Aliaga, la cual se definirá el próximo domingo 2 de octubre.

El ganador de los 7 candidatos se conocerá el 2 de octubre. Foto: composición Jazmin Ceras LR/Municipalidad de Lima/Redes candidatos.

Elecciones ¿para qué?

Patricia Zárate, Jefa de Estudios de Opinión del IEP

En mayo de este año, cuando el interés en la campaña electoral era casi inexistente, en la encuesta del IEP se preguntó a los limeños si sabían quién era el alcalde de Lima y solo 6% mencionaba el nombre del alcalde Miguel Romero, 15% aún mencionaba a Muñoz y la mayoría (76%) no sabía o mencionaba a otra persona (3%), es decir, un gran desinterés con lo que sucedía en el gobierno de la capital.

Las elecciones en general no están concitando mucha atención. Quizá porque siempre se espera un cambio positivo y ese, lamentablemente, no ha sido el signo de los cambios que han traído las elecciones en los últimos años.

En ese panorama, la competencia electoral ha estado centrada en los candidatos que postularon a la presidencia en el año 2021, sobre todo en Rafael López Aliaga y Daniel Urresti, que lideraban y lideran la intención de voto, y ahora George Forsyth. Esta última encuesta muestra que el porcentaje de intención de voto entre los tres candidatos es similar en términos estadísticos. Hay que tener en cuenta que la muestra de Lima tiene un margen de error de +/- 5 puntos, mayor al de la encuesta nacional y, por eso, los intervalos de confianza son amplios y las cifras se pueden mover más.