Avelino Guillén cuestiona la actitud dilatoria de Víctor Rodríguez Monteza y señala que perjudica la transferencia de gobierno y, por tanto, la situación del país. También considera desafortunada la posición de la Defensoría del Pueblo al solicitar máxima motivación y transparencia al JNE.

Ahora es el retraso de la entrega de votos en minoría lo que está evitando la proclamación de Pedro Castillo.

Este retraso en la entrega de los votos en minoría le resulta funcional, útil, a los objetivos políticos de Fuerza Popular que, a toda costa, quiere impedir que se lleve adelante la proclamación del presidente electo, el profesor Pedro Castillo Terrones.

Es un hecho delicado.

Extremadamente preocupante que un integrante del JNE no cumpla con su juramento, con su trabajo, al no entregar los votos en minoría. Al no hacerlo está perjudicando la situación del país porque está dando lugar a que el presidente electo no cuente con el tiempo suficiente para armar los equipos de transferencia y comenzar a trabajar en el manejo de la información que obligatoriamente le tiene que entregar el gobierno de Francisco Sagasti.

La publicación de resoluciones estaba planificada para este fin de semana.

Esperemos que se subsane lo más pronto. El Pleno ya resolvió por mayoría todos los casos de apelación, esto es 3 a 1. Los tres que constituyen mayoría ya emitieron su voto y están listos para ser publicados, pero no pueden hacerlo porque falta el voto en minoría del doctor Víctor Rodríguez Monteza.

La Defensoría del Pueblo, en un comunicado, pide que se resuelvan pronto las impugnaciones. Además, con máxima motivación y transparencia.

Quiero diferenciar la actuación de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la actuación del defensor del Pueblo. Creo que el doctor Walter Gutiérrez, por sus recargadas labores, no ha revisado las resoluciones del JNE sobre las impugnaciones de Fuerza Popular. Todas esas decisiones han sido debidamente motivadas y con un fundamento adecuado. Me parece desafortunada la posición del defensor del Pueblo que exige transparencia. Si algo se puede calificar al JNE es su absoluta transparencia y su actuación limpia en este proceso electoral.

Es la postura de la Defensoría del Pueblo...

Acá ha habido ataques al sistema electoral, a la democracia, a la voluntad popular. La Defensoría del Pueblo hizo muy mal en guardar silencio en momentos en que debió escucharse su voz, y ahora con este tipo de comunicados lo único que hace es hacerle el juego a una organización política que ha mostrado una vez más su poco respeto a la democracia.

El sábado, Keiko Fujimori ha insistido en el fraude y por eso desconocerá los resultados electorales.

Es preocupante para el país, pero esto es una prueba de fuego para las instituciones democráticas. A pesar del descomunal ataque, el sistema electoral ha logrado resistir y está culminando este proceso. Si no tenemos los resultados oficiales, es debido a la actitud de un integrante del JNE que se está resistiendo a entregar las ponencias. Lo que quieren es que el país se paralice en el momento de la transferencia y decir que es un gobierno improvisado, sin planes ni cuadros.

