IEP: 31% no elige a candidato a menos de un mes para las elecciones

Las Elecciones Generales 2021 están próximas a celebrarse este 11 de abril, y pese a que los candidatos presidenciales han buscado cautivar a su público, aún existe un grueso de personas que no está convencida.

Así lo ha demostrado la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en el que se ha registrado que el 31% de peruanos y peruanas no han elegido a algún candidato a la presidencial , cifra que se mantiene en comparación al estudio anterior, publicado a fines de febrero.

De este grupo, el 16 % de los consultados afirmaron que no votarán por ninguno de los que ahora postular al máximo cargo público del país. De ese porcentaje, el sector socioeconómico A/B representa un 12,9 %, mientras que el C un 10, 9 % y el D/E registra la mayor cantidad con 22,0 %.

Además, se identifica un 22,0% de mujeres que son parte de este sector poblacional. L mayoría que se encuentra indeciso de por quién votar es del ámbito Perú urbano y de la macrozona del centro, con un 24,1%.

Del mismo modo, parte de la torta de quienes no eligieron a su candidato, existe un 2,2 % que señala votará en blanco o viciado , de los cuales el 1,1 % son del sector A/B, un 1, 3 % del C y 3,3 % del D/E.

Los que no saben/no opinan de esta encuesta son un 11,4 % de personas, conformado por un 6,3 % del sector socioeconómico A/B, un 12,8 % del sector C y 12, 6 % del D/E que no dieron respuesta a esta consulta.

De los consultados por el IEP, e l 0,4% dijo que no participará de la jornada electoral, de los cuales un 0,6% pertenecen a los jóvenes de 18 a 24 años. Asimismo, un 0,6% son del sector D/E.

Intención de voto a menos de un mes de las elecciones 2021

Primera encuesta del IEP de marzo sobre intención de voto.

