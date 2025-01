Elegir la universidad adecuada: un paso crucial hacia el futuro

La elección de una universidad es una decisión que trasciende lo académico, impactando directamente en el futuro profesional y personal de los jóvenes. Este proceso debe ser abordado con responsabilidad, ya que el centro de estudios no solo proporciona conocimientos, sino que también se convierte en el espacio donde se desarrollan habilidades y se establece contacto con actores clave en el ámbito laboral.

En Perú, un 64% de los estudiantes universitarios considera que la elección de su institución fue determinante para su desarrollo profesional, según el estudio “Monitor de Educación 2024” de Ipsos. Este dato resalta la importancia de tomar decisiones informadas al seleccionar una universidad, considerando factores como la calidad educativa y su alineación con las demandas del mercado laboral, una preocupación que comparten muchos padres de familia.

Patricia Sánchez Urrego, vicerrectora académica de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), enfatiza que no solo se trata de elegir una carrera, sino de seleccionar una universidad que garantice una formación integral. “El 70% de las empresas peruanas señala que no encuentra el talento que necesita, a pesar de la gran cantidad de jóvenes que egresa cada año. Esto indica que los egresados no están realmente preparados para afrontar los desafíos de las organizaciones”, explica.

Aspectos a considerar al elegir una universidad

1. Cumplimiento de normas y licencias

Es fundamental asegurarse de que la universidad esté licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esto garantiza que la institución es reconocida oficialmente en el país y que sus títulos tienen validez tanto a nivel nacional como internacional.

2. Metodología educativa innovadora

La vicerrectora académica señala que la educación tradicional no ha logrado mejorar la crisis de empleabilidad que enfrentan los jóvenes. Por ello, es necesario un cambio profundo en la educación superior. Las universidades deben implementar metodologías que trasciendan la mera transmisión de conocimientos teóricos, enfocándose en brindar competencias necesarias para el éxito laboral.

3. Alineación con las demandas laborales

La formación académica debe estar en sintonía con los requerimientos del mercado. Es esencial que la educación ofrecida desarrolle competencias demandadas por las organizaciones, como la investigación, la colaboración, el pensamiento crítico y la adaptación al entorno laboral.

4. Infraestructura moderna y funcional

Según el estudio de Ipsos, el 72% de los padres en Perú considera que la infraestructura y el enfoque práctico son factores cruciales al elegir una universidad. “Las universidades deben contar con una buena infraestructura y tecnologías actuales que faciliten el aprendizaje y relacionen a los estudiantes con herramientas digitales desde el inicio de su carrera”, resalta Sánchez Urrego.

La importancia de una elección informada

Como tutores, padres o futuros estudiantes, es vital no solo enfocarse en la elección de una carrera, sino también en analizar las opciones de estudio. La infraestructura, el reconocimiento de la institución y una metodología disruptiva que alinee las competencias a desarrollar con las necesidades del mercado son aspectos que permitirán a los egresados destacar en un entorno laboral competitivo.