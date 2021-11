Precio del dólar EN VIVO: mira aquí el tipo de cambio HOY, sábado 6 de noviembre para compra y venta

Conoce más sobre la cotización del precio del dólar en Perú hoy, sábado 6 de noviembre, para la compra y venta en el mercado paralelo. En la última jornada del Banco Central de Reserva del Perú, el ente económico reportó que el billete verde cerró en S/ 4,012. La divisa estadounidense registró una ligera caída en comparación a la sesión cambiaria del jueves 4 de noviembre que cerró en S/ 4,014.

El retroceso de la moneda extrajera se da un día después de que el Congreso de la República otorgara el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez por 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención. Así, terminó un ciclo de incertidumbre que se agudizó en los últimos días con el escandalo protagonizado por el ex ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien presuntamente, el último fin de semana realizó una fiesta en su casa pese a la prohibición dictada por su sector.

En la jornada del viernes, para contener la subida de la moneda estadounidense, el BCRP colocó swaps cambiarios por S / 320 millones en dos subastas y swaps de tasas de interés por S / 200 millones. Además, vendió directamente en el mercado US$ 74 millones a un valor promedio de S / 4,015 por dólar. De esta manera, la autoridad económica acumula en noviembre ventas al contado por un total US$ 617 millones y US$ 10.639 millones en lo que va del 2021.

¿Qué es el tipo de cambio?

Usamos el tipo de cambio, que es el precio de la moneda de un país (divisa) en términos de otra, para cambiar una moneda. También se le conoce como tasa de cambio en otros países.

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

Conocer el tipo de cambio o tasa de cambio nos ayuda a saber cuántas unidades de moneda nacional deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Por ejemplo, en Perú, para obtener un dólar se deben entregar tres soles y noventa, aproximadamente.