Dólar inicia la jornada con ligera alza y se cotiza en S/ 3,8899

El precio del dólar inició la jornada con ligera alza este viernes 16 de setiembre y alcanzó los S/ 3,8899, según la agencia Bloomberg. De esta manera, avanzó 0,13% frente a los S/ 3,8850 del cierre del jueves, de acuerdo con el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A las 9.20 a. m., el billete verde en el mercado paralelo cotizaba a S/ 3,870 la compra y S/ 3,900 la venta, según el portal Cuánto está el dólar. Por su parte, en el mercado bancario alcanzaba los S/ 3,8125 en la compra y S/ 3,9925 en la venta en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú.

La divisa acumula un retroceso de 2,66% en lo que va del año.

El dólar volvió a subir hoy, viernes 16 de setiembre, ya que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron antes de un incremento potencialmente enorme de la tasa de interés de la Reserva Federal (FED) la próxima semana.

El dólar, medido frente a una canasta de monedas, se encamina a un aumento cercano al 1% esta semana, ya que los inversores acudieron en masa a la seguridad de esta divisa.

Mientras el euro cayó hasta un 0,5% a US$ 0,9945 , la libra esterlina descendió a un nuevo mínimo de 37 años de US$ 1,1351, un 1% más bajo en la sesión. Ambos se recuperaron, pero aún estaban más bajos a las 10.50 GMT. El índice del dólar subió un 0,5% a 110,26, no muy lejos de su máximo de dos décadas de 110,79 alcanzado a principios de este mes.

“Con la Fed dispuesta a subir posiblemente otros 75 puntos básicos antes de fin de año, esperaríamos que las condiciones financieras siguieran siendo desfavorables para los activos en general y apunta claramente a que el dólar estadounidense es el principal beneficiario”, dijo Derek Halpenny, jefe de investigación de mercados globales MUFG.

