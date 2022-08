Caída progresiva en la manufactura de China sigue arrastrando al cobre a la baja

Entre otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0,2% a US$ 2.381 la tonelada, el zinc caía un 0,1% a US$ 3.484, el plomo subía un 0,2% a US$ 2.046, el estaño cedía un 1,8% a US$ 24.350 y el níquel perdía un 0,2% a US$ 22.210 .