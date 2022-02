San Valentín en los tiempos de pandemia y de negocios digitales

Por Jackeline Cárdenas

En 2020, cuando todo el mundo se enfrentaba a la angustia de estar encerrado en casa para evitar el contagio por la COVID-19, inició un auge de la compra y venta de productos en línea.

El Perú es el cuarto país con mayor intención para emprender de América Latina y el octavo a nivel mundial, según el Global Entrepeneurship Monitor.

Enviar amor por delivery

Giannina Baca y Richard Rojas son dos jóvenes que se conocieron trabajando en una oficina a inicios del 2020. “Me enviaron a brindar soporte técnico a una señorita y así fue como la conocí, un día gracias a mi buen trato me dio su número”, cuenta Richard mientras Giannina ríe a su lado.

PUEDE VER: Corina y Ornella, dos emprendedoras en plena pandemia

“La pandemia nos trajo gastos adicionales, sobre todo a mí porque mi mamá se puso mal, necesitó concentrador de oxígeno y casi se fueron todos mis ahorros. Entonces nos pusimos a pensar qué adicional podíamos hacer, quisimos buscar algo que nos motivara y sea diferente a lo que nos dedicamos”, ella como comunicadora y él como técnico de informática.

Recordaron que en el primer mes de enamorados se enviaron regalos por delivery, sin embargo, los obsequios no cumplieron sus expectativas.

Así que estuvieron de acuerdo en dedicarse ellos mismos a elaborar regalos personalizados con los que pudieran transmitir los sentimientos de sus clientes. Así nació Kardia Perú, le ponemos corazón a tus historias.

Adquirieron una máquina troqueladora —que aprendieron a usar viendo videos en Youtube— para dar forma al vinil, que es un material plástico con el que plasman nombres y saludos por cumpleaños y otras ocasiones especiales.

“Yo creo que el vender por internet puede ser algo distante, por eso buscamos personalizar más nuestra atención. A nuestros clientes les enviamos videos del proceso de elaboración de su pedido para que tengan confianza de que va a quedar bien. Creo que es una de las claves de nuestro crecimiento”, asegura Giannina.

Kardia Perú ahora se enfrenta a su primera campaña por San Valentín.

PUEDES VER: Hay que formalizar los emprendimientos para que sobrevivan

“Las ventas online tendrán un óptimo desempeño, pues las empresas que ofertan productos o servicios relacionados a esta fecha esperan elevar sus ventas online en 160% durante esta semana, con respecto al promedio de semanas anteriores”, proyectó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Uno de los desafíos a los que se enfrentaron en noviembre de 2021 fue al incremento de precios de los insumos que adquieren en el Mercado Central. “Por ejemplo, el cuadro doble vidrio nos costaba 12 soles, y cuando volvimos un mes después costaba 4 soles más cada uno,” señala Giannina.

Para el futuro quieren ampliar su línea de productos y capacitar a otras personas para que elaboren los regalos.

PUEDES VER: Impulsan trabajo colaborativo entre empresas y startups con programa de Innovación Abierta

Variedad. Matutina es una propuesta que ofrece decorar y alegrar espacios de los hogares. Foto: Gerardo Marín / La República

Ramos con aroma

Jimena Ordóñez y Ana Paula Larrea son amigas desde el colegio. Jimena es abogada y tenía la intención de tener un negocio propio, pero pasaban los años y nada se concretaba.

“Hasta que llegó la pandemia y yo me quedé sin trabajo, Jimena me llama un día y me dice ‘ya, tenemos que hacer el emprendimiento’”, cuenta Ana Paula. Desde siempre el interés por las flores las acompañó, así que no fue complicado decidir el rubro del negocio.

Matutina, convierte las flores en parte de tu rutina, se lanzó el 24 de enero del 2021. Con una página web propia, ofrecían el servicio por suscripción de envió de ramos de flores. Desde el principio tenían la idea de hacer reparto solo los jueves.

PUEDES VER: Agave y madera, emprender en pandemia con lo que da la tierra

“Nos empezaron a pedir ramos para una sola ocasión, pero lo rechazamos. Cuando llegaron más de 10 pedidos similares, nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo”, cuenta Jimena. Así entendieron que debían escuchar más las necesidades de sus clientes.

Estaban a pocos días de San Valentín y no creían que tendrían pedidos porque nadie conocía su marca. Pero llegaron 20 pedidos. En el día de la madre esto se quintuplicó: “Fue increíble porque pudimos llegar a todos, aunque tuvimos que rechazar varios pedidos y nuestras mamás incluso nos tuvieron que ayudar a repartir, ese día estuvimos por todo Lima”, recuerda Ana Paula.

“En el Perú, son más de 7 mil productores que se dedican al cultivo de flores de corte y plantas ornamentales, tanto para la demanda nacional, como para exportación con más de 4 mil hectáreas, una actividad desarrollada principalmente por pequeños productores”, según ADEX.

PUEDES VER: Emprender desde el hogar y no perderse en el intento

El mercado de flores es amplio. ¿En qué se diferencia Matutina? “Nuestros ramos son distintos, generan armonía, son juveniles, pero también elegantes, gracias al empaque que nosotras mismas diseñamos que nos costó mucho lograr, pero valió la pena”, explica Ana Paula, quien agrega que los ramos siempre llevan ramas de eucalipto, ya sea el serrano o el silver dollar. Esto le añade un aroma singular.

Luego de unos meses tuvieron que subir los precios de sus productos. “Empezamos con S/ 35.00 el ramo y ahora están s/ 50.00. Dada la coyuntura, todo ha subido y no podíamos maternos con esos precios”. Si bien ambas trabajan de manera remota, son conscientes de que esta es una ventaja para llevar a cabo su emprendimiento.

Tienen planes para formalizar su negocio pronto y en el mediano plazo tener una tienda física. Por ahora las pueden encontrar en sus redes sociales.

PUEDES VER: Arequipa: joven empresaria obtuvo distinción por elaboración de cerveza artesanal

¿Emprender solo o con amigos?

La independencia y agilidad de decisiones son los motivos más valorados en aquellos peruanos que optan por trabajar en solitario, señala Securex Perú.

Sin embargo, para el emprender de manera autónoma, la cantidad de actividades de las que tendrá que hacerse cargo puede ser un poco extenuante. Con una o más personas, la carga disminuye y se vuelve más llevadera.

Aunque seamos creativos, no siempre afloran ideas rentables de negocios.