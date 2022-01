SNMPE espera rectificación tras nombramiento de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro

Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señalan que el reciente nombramiento de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro representa una transgresión a la propia ley de organización y funciones de dicha institución (Ley 26225).

En ese sentido, la SNMPE espera que “las autoridades correspondientes procedan a la rectificación del acto”.

“Es imperativo contar con cuadros profesionales calificados que conozcan técnica, legal y económicamente una industria tan especializada, sobre todo en instituciones como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Perupetro”, acota la agrupación.

Según la SNMPE el sector hidrocarburos atraviesa una severa crisis de competitividad que se refleja en la preocupante contracción de los niveles de inversión y de producción de petróleo que no superó los 40 mil barriles diarios al final de 2021.

Detallan que de enero a octubre de 2021 la inversión en la industria hidrocarburífera nacional registró US$ 246,2 millones, de los cuales apenas US$ 2,6 millones se destinaron a la actividad exploratoria. Ello significa - agrega la SNMPE - que no se están destinando recursos para ampliar las reservas de hidrocarburos que el país necesita para su crecimiento futuro.