Partidos políticos en contra de licitación anticipada de lotes

El próximo gobierno tendrá a su cargo la inauguración del megaproyecto energético estatal más importante de la historia, como es el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) de Petroperú.

La iniciativa de casi US$ 5.000 millones, que se inaugura en noviembre, a la fecha se abastece de petróleo que se compra pagando precio internacional, ello pese a tener cerca de su puerta lotes petroleros que otrora fueran de la estatal.

Por este motivo, existe consenso −entre los partidos políticos que se postulan a la presidencia para el siguiente quinquenio− en fortalecer a Petroperú entregándole los lotes de Talara cuyos contratos están próximos a vencer.

Lotes para Petroperú

Los contratos de los lotes I, II, V, VI/VII, X, XV y Z-2B (ubicados en el noroeste) culminan entre diciembre de este año y mayo del 2028, razón por la cual Perupetro ha manifestado la intención de realizar una licitación anticipada.

El cuestionamiento a este proceso, según múltiples expertos, es que se inicie ad portas de culminar el actual gobierno de transición y no deje una decisión tan gravitante sobre la política petrolera nacional al próximo gobierno.

Edmundo Farge, representante de Acción Popular, indicó que la propuesta, manifestada por el candidato Yonhy Lescano, es empoderar a Petroperú y asegurarle fuentes de petróleo.

“Esos lotes que se quieren licitar deberían darse a Petroperú para asegurar y dar rentabilidad a la nueva refinería de Talara. Eso, desde luego, hay que garantizar”, aseveró en el foro realizado por la revista Energía Andina, espacio en donde se debatieron las propuestas para el sector hidrocarburos .

“Acción Popular tiene toda la decisión de empoderar a las empresas estatales, no solo de petróleo. Estamos cansados de ver mucho lobby en el sector”, criticó Farge.

Para el representante de Avanza País, Rómulo Mucho, no es conveniente que el actual directorio de Perupetro licite los lotes petroleros en mención. “Esa tarea debería dejarse para el nuevo gobierno, con políticas que deben ser claras y para el largo plazo”.

Explicó que este proceso que se pretende realizar se hace en un momento de profunda inestabilidad e incertidumbre, agravada por el abandono de la política petrolera y sin una nueva ley de hidrocarburos.

Según Mucho, esta es una tarea pendiente para el nuevo gobierno que, además, deberá buscar mayor consenso que genere predictibilidad, tal cual ocurrió en países vecinos como Ecuador y, principalmente, Colombia.

Pagar costo de producción

“En nuestro gobierno −si logramos una elección−, de ninguna manera esos lotes (en especial el X y el VI/VII) pueden ser ofertados o licitados a terceros, sino que deben pasar directamente a Petroperú. Siendo lotes en producción, ayudarán enormemente al flujo de caja de la empresa”, afirmó Humberto Campodónico, representante de Juntos por el Perú.

Argumentó que si se licitan esos lotes a un tercero, se terminará pagando US$ 60 o el precio del momento por un barril de petróleo, cuando se podría pagar el costo de producción de US$ 20 a US$ 25.

“Me parece que en ese tema Perupetro está equivocado y eso no debe salir adelante. Aquí hay un tema central y de fondo, que es buscar un consenso positivo de largo plazo para Petroperú”, subrayó Campodónico.

Una opinión similar tiene Pedro Gamio, representante del Partido Morado, quien señala que si apretadamente se quiere −de nuevo− entregar a terceros estos lotes, sería un error.

“Es como si todos los peruanos hubiéramos invertido una cifra importante en modernizar un activo de una empresa y la vamos a dejar sin el recurso. No tiene sentido. No se puede comparar el precio internacional WTI con pagar solo el costo de producción. Hay una diferencia sustancial. Tenemos que armar el rompecabezas y esa refinería necesita la materia prima para poder cumplir un rol competitivo”, destacó el experto.

Gamio señaló que tan de acuerdo se encuentra el Partido Morado en fortalecer a Petroperú, que existe un proyecto de ley de la congresista Angélica Palomino para que los lotes de la zona del noroeste −en tanto se vayan venciendo sus contratos− pasen a la estatal y sirvan para justificar la inversión del PMRT.

Negociación directa con Petroperú

En febrero de este año, la congresista del Partido Morado Angélica Palomino presentó el proyecto de ley 7128/2020-CR.

La iniciativa autoriza a Perupetro para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba contrato de explotación de los lotes de Talara −citados en esta nota− con Petroperú una vez se venzan sus contratos.

El proyecto de ley toma recomendaciones de un estudio de la consultora Wood Mackenzie.

“No es posible que un gobierno de transición, al que le quedan pocos meses, resuelva todo el tema cuando eso corresponde, con mayor cuidado y celo, al gobierno que va a tener un quinquenio para definir la política energética”, dijo Pedro Gamio.

Reacciones

Humberto Campodónico, representante de Juntos por el Perú

“Es fuerte e indignante pensar que esos lotes no se van a entregar a la estatal peruana de petróleo. Es inaudito cómo una actividad eficiente y menos contaminante (la nueva refinería de Talara) pueda tener ese trato”.

Pedro Gamio, representante del Partido Morado

“Es un error pretender quitarle toda la agenda al próximo gobierno, hay que hacerlo prudentemente. Eso corresponde, con mayor cuidado y celo, al gobierno que va a tener un quinquenio para definir la política energética”.

