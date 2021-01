Inicia reprogramación con reducción de tasas, pero plazo está a punto de vencer

Tras cuatro meses de retraso, iniciaron las reprogramaciones de deudas con reducción de tasas de interés, en el marco del Programa de Garantías Covid-19 reglamentado en octubre pasado.

¿A quiénes está dirigido este beneficio? A aquellos que tienen deudas de consumo de hasta S/ 10.000, vehiculares hasta S/ 50.000, hipotecarios hasta S/ 250.000 y mypes hasta S/ 20.000.

Este mecanismo con garantía estatal facilita la reprogramación entre 6 y 36 meses de las deudas mencionadas, con una reducción entre el 15% al 25% de las tasas de interés vigentes.

Este porcentaje de disminución depende de la tasa pactada de la deuda. Es decir, si el contrato de un préstamo está a una tasa de hasta el 10%, la reducción será por lo menos de 15%. Mientras que si la tasa es entre 11% y 30%, bajaría en 20% más. Finalmente, si es mayor a 31%, la entidad financiera aplicará una reducción de 25%.

Para acceder a estas facilidades, se tiene como requisito principal tener calificación de riesgo normal o con potencial problema en el sistema financiero hasta febrero del 2020.

En total son 18 entidades financieras las que ya están habilitadas para ofrecer este mecanismo. Son 6 bancos (Ripley, Santander, Azteca, BBVA, Interbank, Banbif); 5 financieras (Compartamos, Efectiva; Credinka, Qapaq, Confianza); y 7 cajas (Piura, Sullana, Arequipa, Huancayo, Incasur, Tacna, y Raíz).

El BBVA Continental indicó a este diario que empezaron a ofrecer esta facilidad a sus clientes desde el 7 de enero; no obstante, al verificar por la banca por teléfono nos indicaron que aún no están ofreciendo. Mientras que en el caso de Interbank, iniciaron con la recepción de solicitudes de sus clientes desde el 14 de enero hasta el 21 de enero. En este caso solo aplica para créditos de consumo y mypes, no se otorgará para los préstamos hipotecarios ni vehiculares.

Mientras que por el lado de las microfinancieras, Caja Sullana inició el 7 de enero. Y desde Caja Piura nos indicaron que desde el 5 de enero a la fecha ya tienen solicitudes por un monto aproximado de S/ 1.000.000. Donde el 75% son créditos mypes y 25% de consumo; también ofrecen para los hipotecarios. Esperan alcanzar a 40 mil clientes por una cartera total de S/ 100 millones.

Poco tiempo

Es importante precisar que los usuarios solo estarían teniendo entre 7 a 20 días para acogerse a los beneficios, ya que recién se está ofreciendo y –pese a las demoras– el programa vence el 27 de enero, cuando en un inicio tenía previsto funcionar por 4 meses.

Al respecto, tanto Asbanc como las cajas municipales, esperan que se amplíe la vigencia del mecanismo, ya que “se ha avanzado mucho con los trámites y hay mucho interés”.

No obstante, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron que la ampliación del programa dependerá de la demanda de los deudores, por lo que hasta el momento no tienen confirmado un plazo de prolongación.

Al respecto, el gerente general de Cofide, Gerardo Freiberg, señaló a La República que las primeras carteras de clientes de las entidades financieras están siendo procesadas y “hay un número importante de solicitudes”, por lo que confía en que el MEF pueda ampliar la vigencia del programa.

Por su parte, el exjefe de la SBS Juan José Marthans exhortó a que se amplíe con celeridad el plazo del mecanismo de garantía estatal.

“Sin esta ampliación, realmente lo que se ha hecho hasta ahora sería muy pobre en términos de alcance del programa. No hay que fallar en esto porque la segunda ola de covid expresa la posibilidad de que haya una suerte de merma, en lo niveles de actividad productiva”, acotó el director de Economía de la PAD de la Universidad de Piura.

Añadió que se debe garantizar que mediante este programa se comprometa las metas que se estableció el Gobierno de la reducción de costo de crédito.

BCRP adjudica S/ 245 millones a tasas de 0,5%

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reveló que en tres semanas se han logrado adjudicar S/ 245 millones a las entidades financieras a tasas de interés de 0,5% a un plazo de tres años.

Esto en el marco del programa repos de valores, condicionada a la expansión de créditos de largo plazo, como los créditos hipotecarios.

Con el fin de apalancar los ahorros privados que han crecido en lo que va de la pandemia y que podría afectar la macroeconomía en el 2021.

Todo sobre el Programa de Garantías COVID-19.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.