¿Qué hacen los venezolanos con el devaluado Bolívar?

Tener bolívares en una cuenta bancaria es un casi un pecado en Venezuela. El valor de la moneda devalúa en cuestión de horas. Es decir, lo que en la mañana tenía un precio, al caer la tarde ya tiene otro y si no aprovechó, con las manos vacías se quedó.

En la actualidad las piezas del cono monetario, tanto del actual, como el que salió de circulación son utilizadas para algo más que pagar un producto. Algunos artesanos lo utilizan para hacer "manualidades" o lo que se conoce como money art, reseña el Foro Económico Mundial.

La costurera Wilmarys Pacheco convierte el papel moneda en carteras y otros accesorios en el oeste de Caracas. “Se venden, son coquetos y muy económicos. Con unos 400 billetes puedo hacer un bolso y con unos 140 se elabora un monedero”, dice.

En ciudades fronterizas de Colombia es frecuente la venta de artesanía hecha con bolívares, y hay artistas que han comenzado a emplearlos como soporte. Algunos ya han expuesto cuadros y otras creaciones en redes sociales. “Cuando divulgué una obra con papel moneda recibí amenazas anónimas en Twitter por emplear ese material, así que tuve que borrar esa publicación por precaución”, relata una artista en Caracas que pide no ser identificada.

Los billetes más usados para este fin son los de más baja denominación y los que ya no están vigentes debido a la entrada del nuevo cono monetario hace más de un mes. “Hice unos adornos, entre ellos anillos, con los de 100, 50, 20 y dos bolívares antiguos, que ya no sirven ni para comprar un caramelo, pero que tienen colores y diseños muy atractivos. Hace un mes hice un jarrón con ellos. Ya no sirven y la gente suele botarlos en la calle”, cuenta Adriana Tovar, una joven caraqueña.

Los oficialistas piensan que desde el exterior se ha desatado una “guerra” contra el bolívar a través de páginas web que cotizan divisas en el mercado negro. El gobierno venezolano ha prometido un renacimiento del bolívar, al que ha anclado a la criptomoneda venezolana bautizada como el petro, que se encuentra respaldada en recursos minerales del país. Pero todo depende del funcionamiento del plan de recuperación de la economía, alabado por el oficialismo y criticado por los opositores.

Si tiene un billete devaluado, no lo bote. Recíclelo y haga una artesanía con él.