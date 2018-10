¿Cómo sobreviven los peruanos que se niegan a dejar Venezuela?

En momentos en que cientos de venezolanos salen del país huyendo de la crisis económica, política y humanitaria, hay extranjeros que se niegan a dejar la tierra que les abrió las puertas cuando les tocó empezar de cero.

Hace 3 décadas, Ana Figueroa, que hoy tiene 54 años de edad y su esposo Julián, llegaron a Caracas. Con el corazón destrozado por dejar las tierra que los vio nacer. Ella, siendo educadora, trabajó de conserje, vendedora ambulante; y en una frutería hasta que finalmente pudo fundar su propio restaurante.

El Pejerrey, fue su emprendimiento, un pedacito del Perú en Venezuela. Pero en la actualidad, es un negocio que lucha por ofrecer lo mejor de la gastronomía inca en un país donde sus nacionales comen de la basura.

“Las ventas han caído 70 %. Hace 30 años en Venezuela el salario alcanzaba para desayunar, almorzar y cenar en la calle. Alcanzaba para comprarse un chocolate o un postre, pero ahora no. Esto era lo que pasaba en Perú para entonces, las cosas estaban muy costosas, pero algo se podía conseguir. Aquí, caro o barato, simplemente no hay”, contó Figueroa al portal Crónica Uno.

A pesar de este panorama tan desolador, regresar a su país natal no está previsto. “Hoy las dificultades son otras, pero seguimos juntos y con dos hijas profesionales. Entre los cuatro sostenemos nuestro restaurante. Para nosotros es una travesía más buscar y conseguir los ingredientes para la comida típica peruana”, relató.

El menú ya no es el mismo. El ceviche se sirve sólo sábados y domingos. “La papa está muy costosa, también el atún, en ocasiones no se consigue. El ceviche ya no es con papa sino con yuca. La salsa de la papa a la huancaína también. Los clientes entienden, dicen que estamos en Venezuela. Ahora ofrecemos milanesas, arroz, pollo guisado, ensalada y té. Algo tenemos que poner en las bandejas”.

Estos padres apoyarán a sus hijas venezolanas si desean emprender una vida en otros lugares, como ellos lo hicieron cuando dejaron el Perú. Sin embargo, y a pesar de los difícil que pueda ser, seguirán en Venezuela, el país que nunca los maltrató y les ofreció la ayuda que necesitaban en el momento más duro de sus vidas. “Julián y yo hemos decidido quedarnos hasta las últimas consecuencias. Hemos apostado y seguiremos apostando”, afirmó Figueroa.