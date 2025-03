Regresa a Lima: Alanis Morissette, la voz que influenció a una generación

A inicios de los años 90, Alanis Morissette trasladó “su ira” a la forma de hacer música y pasó del pop al rock alternativo. Antes de lo que significó para la industria Jagged Little Pill (1995), un disco que, en cinco meses, había vendido más de dos millones y de lo que significó para una generación las letras de ‘Ironic’, ‘You Oughta Know’, ‘Hand in My Pocket’, había lanzado dos discos en su natal Canadá y había sido actriz. A los 10 años, estuvo en el programa de Nickelodeon ‘You Can’t Do That on Television’ y, una década después, fue la cantante más joven en ganar el premio Grammy al Álbum del Año.

“Pensé que tomarían represalias o me golpearían físicamente o sería vilipendiada. La ira ha sido un gran problema para las mujeres: ¿Cómo podemos expresarla sin sentir que, como el sexo físicamente más débil, no nos matarán? La mujer alfa fue quemada en la hoguera y le cortaron la cabeza en días pasados”, declaraba a The Guardian, el medio a través del cual, años después, abrió su propio consultorio para ayudar a los fans que le escribían. “Cuando alguien dice que estoy enojada, en realidad es un cumplido. No siempre he sido directa con mi ira en mis relaciones; de ahí se desprende que termine escribiendo sobre eso en mis canciones, porque tenía mucho miedo de expresar la ira como mujer”.

En Canadá lanzó Alanis (1991) y Now Is The Time (1992). Jagged Little Pill fue su primer disco internacional y lo hizo con sello Maverick, la discográfica dirigida por Madonna. Los demos impresionaron a la reina del pop y Billboard dice que Alanis Morissette demostró que “no era un fraude” y que no fue “una reinvención calculada del rock alternativo”.

La icónica ‘You Oughta Know’, dedicada a alguien que la engañó; tuvo al bajista Flea y al guitarrista Dave Navarro de Red Hot Chili Peppers. La cantante encabezaba las listas con un disco con el que hacía catarsis y hablaba de sus malas relaciones. Claro, décadas después, nos enteraríamos de que había sido víctima de la industria machista. “Las mujeres no esperan, nuestra cultura no las escucha”, comentaba acerca de los abusos en su documental Jagged.

En 1998 presentó Supposed Former Infatuation Junkie del que se desprende ‘Thank U’. La canción sigue siendo uno de sus cinco mejores temas, según la lista 100 de Billboard. Alanis tenía más cosas que revelar con el disco Under Rug Swept . Con ‘Hands Clean’, uno de los sencillos y su posterior videoclip, habla, evidentemente, de una relación abusiva.

Sin referirse a esa canción, en el documental proyectado en el Festival de Toronto 2021, declara: “Con casi todas las personas con las que trabajaría, había algún punto de inflexión o terminaría la relación o, entonces, habría un gran secreto que guardaríamos para siempre. Me tomó años de terapia admitir, incluso, que había sido víctima. Siempre decía que había consentido, pero después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir a esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación a una adolescente”.

“No necesito permanecer en un entorno que reduce a las mujeres”

A treinta años de presentar el disco que se convirtió en un clásico y sin la presión de mantenerse en esa cúspide, visita Sudamérica como parte de su tour mundial. Pero sigue trasladando “su ira” no solo a la música sino, a sus declaraciones. Motivos tiene. Por ejemplo, en 2017 su exmánager, Jonathan Todd Schwartz, confesó haberle robado 5 millones de dólares. “Los temas del dolor y la división, la confianza, la explotación, la misoginia, la falta de integridad, el trastorno sociopático de la personalidad y el narcisismo. Son temas con los que me formé de niña”, declaraba cuando promocionaba su noveno disco, Such Pretty Forks in the Road. Lo lanzó en la pandemia, siete años después de Havoc and Bright Lights.

La música de Alanis ha influenciado a generaciones de cantantes. Sobre todo, a las compositoras que, a través de sus temas, canalizan su historia personal. Taylor Swift dice que la canadiense definió la música de la época. “Inspiró a una generación de cantautoras confesionales que, de repente, sintieron que se podían expresar los sentimientos más crudos; que se podía cantar sobre la vida real”.

Morissette sostiene en el documental que guardó silencio sobre lo sucedido para proteger a su familia. Foto: difusión

Con una nueva generación que parece haberle devuelto el protagonista en los festivales-está —en Lollapalooza Chile, Brasil y Argentina, en el Estéreo Picnic en Colombia, en Heartland de Dinamarca— hace tres años, Alanis canceló su presentación en el evento del Salón de la Fama del Rock donde iba a interpretar ‘You’re So Vain’ junto con Olivia Rodrigo en homenaje a Carly Simon. “Vivo para servir a las personas y conectar con ellas, así que a lo largo de los años lo he dejado pasar. Es difícil no verse afectada por cualquier industria en el mundo, pero Hollywood ha sido reconocida por su desconsideración a las mujeres. Para mi fortuna, estoy en un punto de mi vida en el que no necesito permanecer en un entorno que reduce a la mujer”.

La cantante es activista y sostiene que no se trata de sumarse al efecto #MeToo sino que lo hace desde los veintes. Tiene tres hijos y desde el nacimiento de Winter, a fines del 2019, compartió sobre su depresión postparto. Hace un año, como respuesta a Donald Trump, quien compartió una parodia de ‘Ironic’ para insultar a Kamala Harris, la apoyó en un evento de recaudación de fondos. Y, tras las denuncias a Harvey Weinstein, señalaba en Sunday Times que “casi todas las mujeres de la industria musical han sido asaltadas, acosadas, abusadas. Es omnipresente. Más en la música, incluso, que en el cine. Es solo cuestión de tiempo que empiecen a conocerse todas esas historias”.

Alanis Morissette “ya no se siente como un bicho raro”. Su disco más exitoso inspiró, incluso, una obra de teatro. La guionista ganadora del Óscar por Juno, Diablo Cody, ha dicho a Vulture que era muy sencillo llevarlo a las tablas porque su nivel de expresión es cinematográfico. “Quería ser famosa y pensó que resolvería sus problemas. Luego lo entendió y se dio cuenta que ser famosa no soluciona nada y, de hecho, en cierto modo, agrava el dolor personal”. Jagged Little Pill parece más vigente que nunca.